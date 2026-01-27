Mega Deal: Κινέζικος κολοσσός γίνεται ο βασικός μέτοχος της Puma – Deal 1,5 δισ. ευρώ

Ο κινεζικός όμιλος Anta Sports γίνεται ο κύριος μέτοχος της γερμανικής εταιρείας αθλητικών ειδών Puma, καθώς άνοιξε το χρηματοκιβώτιό του και δίνει το ποσό του 1,51 δισ. ευρώ για τις μετοχές της οικογένειας Πινό, σύμφωνα με ανακοίνωση του Χρηματιστηρίου του Χονγκ Κονγκ που δόθηκε σήμερα Τρίτη στη δημοσιότητα.

Με στόχο να επεκτείνει την παρουσία της στις διεθνείς αγορές, η Anta Sports (Fila, Wilson, Salomon) θα αποκτήσει το σχεδόν 29% των μετοχών της Puma, που ανήκαν μέχρι τώρα στην εταιρεία συμμετοχών της οικογένειας του Γάλλου δισεκατομμυριούχου Φρανσουά Πινό, ιδιοκτήτη της Kering (Gucci, Saint Laurent).

Η Anta θα αγοράσει λίγο περισσότερες από 43 εκατομμύρια μετοχές της Puma από την Artemis, την εταιρεία συμμετοχών των Πινό, στην τιμή των 35 ευρώ η κάθε μία.

Αυτά θα την κάνουν τον κύριο μέτοχο της Puma, σύμφωνα με το Reuters.

Ο κινεζικός όμιλος δήλωσε ότι «δεν έχει επί του παρόντος σχέδια» για την υποβολή προσφοράς πλήρους εξαγοράς, η οποία θα απαιτούσε βάσει της γερμανικής νομοθεσίας περί κινητών αξιών, ποσοστό συμμετοχής 30%.