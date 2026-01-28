Nέο voucher έως 750 ευρώ από τη ΔΥΠΑ: Πότε αρχίζει η υποβολή αιτήσεων, ποιους θα αφορά

Θέμα χρόνου είναι να βγει στον «αέρα» ο νέος κύκλος του προγράμματος κατάρτισης της ΔΥΠΑ για τις ψηφιακές -πράσινες δεξιότητες και οικονομικού εγγραμματισμού των μισθωτών εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα όλων των κλάδων της οικονομίας και των ανέργων, στο πλαίσιο του οποίου θα χορηγηθεί (voucher) εκπαιδευτικό επίδομα ύψους έως 750 ευρώ.

Της Κατερίνας Φεσσά

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του enikonomia.gr, η προκήρυξη του προγράμματος υπολογίζεται να δημοσιευθεί μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου και την ίδια περίοδο θα ανοίξει και η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής ενώ οι ώρες κατάρτισης ενδέχεται να είναι έως 150 ώρες συνολικά.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος

Ενδεικτικά κάποια από τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου προγράμματος αναμένεται να είναι παρακάτω. Αναλυτικά:

Η πλατφόρμα

Το πρόγραμμα ενδέχεται να φιλοξενηθεί στην πλατφόρμα voucher.gov.gr όπου o ενδιαφερόμενος θα πρέπει να την επισκεφθεί με τους κωδικούς του taxisnet, μόλις αυτό ενεργοποιηθεί.

Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα θα είναι ασύγχρονο, εξ αποστάσεως και σύμφωνα με πληροφορίες του enikonomia.gr υπάρχει ένα μικρό ενδεχόμενο κάποια αντικείμενα των ενοτήτων του προγράμματος να συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, ωστόσο αυτό ακόμη αυτό δεν έχει οριστικοποιηθεί.

Το ποσό του επιδόματος

Οι δικαιούχοι του προγράμματος θα λάβουν (voucher) εκπαιδευτικό επίδομα ύψους έως 750 ευρώ (5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης). Υπενθυμίζεται πως στον προηγούμενο κύκλο του προγράμματος, το ποσό αυτό ήταν μεικτό για τους εργαζόμενους καθώς τους γίνονταν κάποιες κρατήσεις, δηλαδή ήταν περίπου στα 660 ευρώ καθαρά και κάθε απουσία κόστιζε 5 ευρώ στους συμμετέχοντες, μένει να φανεί εάν αυτά θα εφαρμοστούν και στον νέο κύκλο.

Επίσης επισημαίνεται πως το ποσό ενδέχεται να δοθεί στους δικαιούχους μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης και την επιτυχή συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.