Reuters: Η Ελλάδα ετοιμάζει φόρο 15% στα κέρδη από τα κρυπτονομίσματα

Η Ελλάδα προετοιμάζει νομοθεσία για την επιβολή φόρου υπεραξίας 15% στα κρυπτονομίσματα, σύμφωνα με τα όσα δήλωσαν σήμερα στο Reuters δύο κυβερνητικοί αξιωματούχοι με γνώση του θέματος.

Στο δημοσίευμα επισημαίνεται ότι η Ελλάδα δεν διαθέτει ένα ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για τη φορολόγηση των κρυπτονομισμάτων, ενώ και οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν ένα ενιαίο φορολογικό σύστημα για τον συγκεκριμένο κλάδο.

Ανώτατος κυβερνητικός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προετοιμάζει νόμο, ο οποίος αναμένεται να κατατεθεί στο κοινοβούλιο τους επόμενους μήνες.

«Στόχος είναι να συμπεριληφθούν τα κρυπτονομίσματα στον φορολογικό κώδικα της χώρας», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Η φορολόγηση των κρυπτονομισμάτων μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών ποικίλλει από 8% στην Κύπρο έως 30% στη Γαλλία και συνήθως επιβάλλεται στα κεφαλαιακά κέρδη (υπεραξία).

Ένας δεύτερος αξιωματούχος επιβεβαίωσε το σχέδιο της κυβέρνησης, προσθέτοντας ότι τα πρώτα 500 ευρώ των κερδών θα είναι αφορολόγητα. Ο φόρος δεν θα εφαρμόζεται στην ατομική εξόρυξη (mining) κρυπτονομισμάτων, αλλά θα ισχύει εάν η οντότητα που πραγματοποιεί την εξόρυξη είναι εγγεγραμμένη ως εταιρεία.

Και οι δύο αξιωματούχοι δήλωσαν ότι είναι πολύ δύσκολο να εκτιμηθεί το μέγεθος της αγοράς κρυπτονομισμάτων στην Ελλάδα, καθώς η συντριπτική πλειονότητα των επενδυτών χρησιμοποιεί πλατφόρμες του εξωτερικού. Προς το παρόν, δεν υπάρχει συγκεκριμένη πρόβλεψη για τα κρατικά έσοδα από τον νέο φόρο.