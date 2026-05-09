Ryanair: Όλες οι πτήσεις που καταργεί στην Ελλάδα – «Οι αποφάσεις δεν μπορεί να λαμβάνονται αποκλειστικά με οικονομικά και επιχειρησιακά κριτήρια» λένε οι εργαζόμενοι

Αναταράξεις στον τουρισμό φέρνει η απόφαση της Ryanair που οριστικοποίησε το κλείσιμο της βάσης της στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” για την χειμερινή περίοδο του 2026, ενώ ανακοινώθηκε και η μείωση της χωρητικότητας στο Αεροδρόμιο Αθηνών από τον Οκτώβριο. Η απόφαση αυτή θα οδηγήσει σε απώλεια 700.000 επιβατικών θέσεων (-45%) και 12 δρομολογίων για τη χειμερινή περίοδο του 2026, σύμφωνα με την εταιρεία.

Το μειωμένο πρόγραμμα της Ryanair για τον χειμώνα του 2026 στην Ελλάδα θα περιλαμβάνει:

Απομάκρυνση 3 αεροσκαφών από τη βάση της Θεσσαλονίκης (επένδυση ύψους 300 εκατ. δολαρίων)

Μείωση 700.000 θέσεων (-45% σε σχέση με τον χειμώνα 2025)

Κατάργηση 12 δρομολογίων. Tα δρομολόγια είναι τα εξής:

-Θεσσαλονίκη προς Βερολίνο, Χανιά, Φρανκφούρτη-Χαν, Γκέτεμποργκ, Ηράκλειο, Νίντερραϊν, Πόζναν, Στοκχόλμη, Βενετία-Τρεβίζο, Ζάγκρεμπ

-Αθήνα προς Μιλάνο-Μπέργκαμο,

-Χανιά προς Πάφο

Αναστολή λειτουργίας σε 2 αεροδρόμια, Χανιά και Ηράκλειο.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε, «η καταστροφική απώλεια συνδεσιμότητας κατά τη χαμηλή τουριστική περίοδο αποτελεί άμεσο αποτέλεσμα των υπερβολικά μη ανταγωνιστικών χρεώσεων που επιβάλλονται από το γερμανικής διαχείρισης μονοπώλιο της Fraport Greece και το Αεροδρόμιο Αθηνών».

Σύμφωνα με την εταιρεία, η ελληνική κυβέρνηση έλαβε τη σωστή απόφαση να μειώσει κατά 75% το Τέλος Ανάπτυξης Αεροδρομίων (ADF) – από 12 ευρώ σε 3 ευρώ ανά επιβάτη – από τον Νοέμβριο του 2024, κάτι που θα έπρεπε να ενισχύσει άμεσα τη συνδεσιμότητα και τον τουρισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους στην Ελλάδα. Ωστόσο, τα περισσότερα ελληνικά αεροδρόμια, ιδιαίτερα εκείνα που διαχειρίζεται η Fraport Greece, αρνήθηκαν να μετακυλίσουν αυτή τη μείωση στους επιβάτες και αντίθετα κράτησαν το όφελος για τον εαυτό τους. Από τότε, η Fraport Greece συνέχισε να αυξάνει τις χρεώσεις της, οι οποίες πλέον είναι πάνω από 66% υψηλότερες σε σχέση με τα προ Covid επίπεδα. Αντίστοιχα, το Αεροδρόμιο Αθηνών θα αυξήσει επίσης τις χρεώσεις του αυτόν τον χειμώνα.

Ως αποτέλεσμα, τα ελληνικά αεροδρόμια δεν είναι πλέον ανταγωνιστικά κατά τη χειμερινή και ενδιάμεση τουριστική περίοδο, όταν η εξάρτηση της τουριστικής βιομηχανίας από τις αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους είναι μεγαλύτερη. Η Ryanair δηλώνει ότι δεν είχε άλλη επιλογή από το να μεταφέρει τη χωρητικότητά της σε πιο ανταγωνιστικές χώρες, όπως η Αλβανία, η περιφερειακή Ιταλία και η Σουηδία, όπου τα αεροδρόμια μετέφεραν τις φορολογικές μειώσεις της κυβέρνησης στους επιβάτες.

Ο Chief Commercial Officer της Ryanair, Jason McGuinness, δήλωσε: «Η Ryanair λυπάται που ανακοινώνει το κλείσιμο της βάσης της στη Θεσσαλονίκη και τις μειώσεις στην Αθήνα για τον χειμώνα του 2026, γεγονός που θα οδηγήσει σε απώλεια 700.000 θέσεων και 12 δρομολογίων σε όλη την Ελλάδα, καθώς και στην αναστολή λειτουργίας στα Χανιά και το Ηράκλειο κατά τη χαμηλή τουριστική περίοδο. Αυτές οι αποτρέψιμες μειώσεις στην αεροπορική κίνηση είναι άμεσο αποτέλεσμα της αποτυχίας των αεροδρομίων να μετακυλίσουν τη μείωση του ADF, ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη όπου το μονοπώλιο της Fraport Greece έχει αυξήσει τις χρεώσεις κατά +66% από το 2019.»

«Η απομάκρυνση 3 αεροσκαφών, 500.000 θέσεων (-60% σε σχέση με τον χειμώνα του 2025) και 10 δρομολογίων από τη Θεσσαλονίκη για τον χειμώνα του 2026 θα είναι καταστροφική για την πόλη και την περιοχή, καθώς η Ryanair παρείχε το 90% της διεθνούς χωρητικότητας χαμηλού κόστους της Θεσσαλονίκης τον περασμένο χειμώνα. Δυστυχώς, πλέον δεν θα υπάρχουν χαμηλοί ναύλοι για τους πολίτες και τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης, ενώ θα πληγεί και ο τουρισμός όλο τον χρόνο. Τα αεροσκάφη αυτά θα μεταφερθούν στην Αλβανία, στην περιφερειακή Ιταλία και στη Σουηδία, όπου τα αεροδρόμια μετέφεραν τις φορολογικές μειώσεις της κυβέρνησης – γεγονός που θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη συνδεσιμότητα, τουρισμό και θέσεις εργασίας στις περιοχές αυτές κατά τον χειμώνα.» είπε.

«Υπάρχει ευκαιρία για την Ελλάδα να εξασφαλίσει σημαντική ανάπτυξη της επιβατικής κίνησης όλο τον χρόνο. Αυτή η επένδυση, όμως, μπορεί να υλοποιηθεί μόνο αν το γερμανικής διαχείρισης μονοπώλιο της Fraport Greece μετακυλίσει πλήρως τη φορολογική μείωση της ελληνικής κυβέρνησης από τον Νοέμβριο του 2024, επιτρέποντας σε αεροπορικές εταιρείες όπως η Ryanair να προσφέρουν τη συνδεσιμότητα που απαιτείται για να μειωθεί η χρόνια εποχικότητα της Ελλάδας.», τόνισε.

Εργαζόμενοι Ryanair: Οι αποφάσεις δεν μπορεί να λαμβάνονται αποκλειστικά με οικονομικά και επιχειρησιακά κριτήρια

Συντονισμό ενεργειών σε Ελλάδα και εξωτερικό προαναγγέλλει το Σωματείο Πληρώματος Καμπίνας Αεροσκαφών Ryanair (R.A.C.U.) μετά την απόφαση της εταιρείας να κλείσει τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης, καθώς επίσης και στην Κρήτη και να προχωρήσει σε περικοπές στον αριθμό των πτήσεων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

Το Σωματείο Πληρώματος Καμπίνας Αεροσκαφών Ryanair (R.A.C.U.) τοποθετείται με αίσθημα ευθύνης απέναντι στις σημαντικές εξελίξεις που αφορούν τη λειτουργία της βάσης της Ryanair στη Θεσσαλονίκη και τις αλλαγές που δρομολογούνται στο επιχειρησιακό πλάνο της εταιρείας.

Η απόφαση για απόσυρση τριών αεροσκαφών από τη βάση της Θεσσαλονίκης, η μείωση περίπου 700.000 διαθέσιμων επιβατικών θέσεων και η κατάργηση δώδεκα δρομολογίων δημιουργούν εύλογη ανησυχία για τις συνέπειες που θα προκύψουν για τους εργαζόμενους, τις οικογένειές τους και συνολικά την αεροπορική δραστηριότητα της περιοχής. Αυτή τη στιγμή, το R.A.C.U. ξεκινά σειρά παρεμβάσεων και πρωτοβουλιών με στόχο την πλήρη ενημέρωση των εργαζομένων, την καταγραφή των επιπτώσεων και τη διασφάλιση της εργασιακής τους προστασίας.

Το Σωματείο θα ζητήσει άμεσα επικοινωνία με τη διοίκηση της εταιρείας και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, επιδιώκοντας άμεσο και ουσιαστικό διάλογο για το μέλλον των εργαζομένων στη βάση της Θεσσαλονίκης. Ξεκαθαρίζουμε ότι θα εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο συνεννόησης με τη διοίκηση της Ryanair, με στόχο την εξεύρεση δίκαιων και βιώσιμων λύσεων που θα διασφαλίζουν τόσο τη συνέχιση της αεροπορικής δραστηριότητας όσο και τη σταθερότητα των θέσεων εργασίας.

Παράλληλα όμως, το Σωματείο προχωρά σε συντονισμό ενεργειών σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ελληνικά και ευρωπαϊκά συνδικάτα, αξιοποιώντας κάθε δυνατότητα θεσμικής, νομικής και συνδικαλιστικής παρέμβασης που προβλέπεται από την ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή εργατική νομοθεσία, προκειμένου να προστατευθούν αποτελεσματικά τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Το R.A.C.U. επισημαίνει επίσης ότι οι εξελίξεις αυτές δεν αφορούν αποκλειστικά το προσωπικό καμπίνας, αλλά επηρεάζουν συνολικά την αεροπορική δραστηριότητα στη Θεσσαλονίκη και σε άλλα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας, όπως τα Χανιά και το Ηράκλειο, με πιθανές συνέπειες για εργαζόμενους στην επίγεια εξυπηρέτηση και σε άλλους συναφείς κλάδους.

Το Σωματείο θεωρεί ότι οι αποφάσεις στον τομέα των αερομεταφορών δεν μπορούν να λαμβάνονται αποκλειστικά με οικονομικά και επιχειρησιακά κριτήρια, χωρίς να συνυπολογίζονται οι επιπτώσεις στους ανθρώπους που στηρίζουν καθημερινά τη λειτουργία του κλάδου.

Με υπευθυνότητα, σοβαρότητα και αποφασιστικότητα, το R.A.C.U. θα συνεχίσει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή για την προάσπιση των εργαζομένων, διεκδικώντας ουσιαστικές λύσεις, διαφάνεια και σεβασμό στα εργασιακά δικαιώματα. Καλούμε όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες να έρθουν άμεσα σε επικοινωνία με το Σωματείο μας, ώστε από κοινού να συντονίσουμε τις ενέργειές μας.

Η απάντηση της Fraport

«Η Fraport Greece ενημερώθηκε σήμερα για την τελική απόφαση της Ryanair να διακόψει μέρος του χειμερινού πτητικού της έργου στο Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» για την επόμενη χρονιά.

Πέραν του γεγονότος ότι οι σχετικές ανακοινώσεις έλαβαν χώρα στην Αθήνα κι όχι στη Θεσσαλονίκη που κατά κύριο λόγο επηρεάζεται από τις αποφάσεις αυτές, είναι προφανές ότι οποιεσδήποτε αιτιάσεις περί των αεροναυτιλιακών χρεώσεων και του Τέλους Ανάπτυξης Αεροδρομίων που έχει θεσπιστεί από το Ελληνικό Κράτος είναι απολύτως αβάσιμες και καθ’ ολοκληρία προσχηματικές. Αντιλαμβανόμαστε ότι οι λόγοι που οδήγησαν τη Ryanair να περιορίσει το πτητικό της έργο κατά τη χειμερινή περίοδο στο Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με τον εμπορικό σχεδιασμό, το επιχειρηματικό μοντέλο και την κερδοφορία της εταιρείας», αναφέρει η εταιρεία σε αιχμηρή ανακοίνωσή της.

«Από την πλευρά μας, σεβόμαστε τις επιχειρηματικές αποφάσεις της Ryanair, η οποία εξακολουθεί να παραμένει ένας από τους σημαντικούς συνεργάτες μας, όπως επίσης και οι υπόλοιπες 40 αεροπορικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σήμερα στο Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης, συνδέοντας την πόλη και την ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας με περισσότερες από 33 χώρες και 93 προορισμούς.

Ως Fraport Greece, έχουμε επενδύσει περισσότερα από 100 εκατομμύρια ευρώ για την επέκταση και αναβάθμιση των υποδομών και εγκαταστάσεων του Αεροδρομίου Θεσσαλονίκης, το οποίο έχει ήδη καταγράψει ρεκόρ επιβατικής κίνησης, με συνολική αύξηση 40%, στα εννέα χρόνια που βρίσκεται υπό τη διαχείρισή μας. Παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στον στόχο μας: το Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» να διαθέτει διαρκώς τις σύγχρονες υποδομές και την επιχειρησιακή ετοιμότητα που απαιτούνται, ώστε να εξυπηρετεί αποτελεσματικά τις αυξανόμενες ροές επιβατών που συνεπάγεται η διαρκής ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής ως διεθνούς προορισμού» τονίζει η Fraport.