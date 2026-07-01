Temu και Shein: Σε ισχύ από σήμερα το τέλος 3 ευρώ για μικροδέματα από χώρες εκτός Ε.Ε. – Τι αλλάζει στις online αγορές

Κατά 3 ευρώ ακριβαίνουν από σήμερα, Τετάρτη, 1η Ιουλίου τα «πακέτα» που έρχονται από την Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες εκτός της Κοινότητας, καθώς τίθεται σε εφαρμογή ο νέος εισαγωγικός δασμός στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ. Αλλάζουν τα δεδομένα για παραγγελίες και αγορές από πλατφόρμες όπως η Temu και η Shein.

Temu και Shein: «Καπέλο» 3 ευρώ από αύριο στις ηλεκτρονικές αγορές – Πώς υπολογίζεται ο δασμός και τι ισχύει με τις επιστροφές προϊόντων

Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου, Σωτήρης Σαββίδης, υποστήριξε ότι η χρονοβόρα διαδικασία λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει τον απαραίτητο χρόνο στις κινεζικές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου να προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα.

“Το κόστος αυτό των τριών ευρώ, όσα τέλος πάντων χρεώνονται σε κάθε πακέτο, το εισπράττει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να χρηματοδοτήσει την επόμενη φάση του νόμου από το 2028, στα τέλη του 2028, όπου θα έχουμε νέο τελωνειακό νόμο, όπου θα προβλέπεται η πλήρης ισονομία όσων δραστηριοποιούνται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης» επισήμανε ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio.

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«Ξεκινάει λοιπόν προσωρινώς αυτός ο νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προβλέπει την επιβολή τέλους ανά κατηγορία προϊόντων που περιλαμβάνεται σε ένα πακέτο. Δηλαδή, για 2 ίδια είδη ή για 3, για 4 ή για όσα είδη είναι μέσα που έχουν την ίδια κατηγορία π.χ. μπλουζάκια, θα πληρώνει 3€ τέλος. Παράδειγμα, εάν έχουμε 3 μπλουζάκια και 4 αξεσουάρ, θα πληρώσουμε τρία για μπλουζάκια και τρία για τα αξεσουάρ, σύνολο 6€. Οτιδήποτε, αρκεί να είναι στην ίδια δασμολογική κλάση. Ανά κατηγορία προϊόντος λοιπόν» εξήγησε.

Χρέωση ανάλογα με τον αριθμό και την κατηγορία των προϊόντων

Τα 3 ευρώ αποτελούν την ελάχιστη επιβάρυνση δεδομένου ότι ουσιαστικά πρόκειται για χρεώσεις ανάλογα με τον αριθμό και την κατηγορία των προϊόντων που περιλαμβάνεται στο «πακέτο». Δηλαδή ακόμη και μια ενιαία παραγγελία μπορεί να «σπάει» τελωνειακά σε περισσότερα είδη, ανεβάζοντας κατακόρυφα το κόστος.

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Για παράδειγμα, σε περίπτωση που ένα δέμα περιλαμβάνει δύο προϊόντα διαφορετικής κατηγορίας, όπως μία μπλούζα και ένα ζευγάρι παπούτσια, η συνολική επιβάρυνση διαμορφώνεται στα 6 ευρώ.

Αντίστοιχα, όσο αυξάνονται τα διαφορετικά είδη στην ίδια αποστολή, τόσο ανεβαίνει και το τελικό ποσό του δασμού, στα 9 ή 12 ευρώ και ούτω καθεξής.

Η ρύθμιση αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά το κόστος, ιδίως στις ηλεκτρονικές αγορές μικρής αξίας από ασιατικές κυρίως πλατφόρμες, οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν μεγάλη ζήτηση, λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών τιμών και της μεγάλης ποικιλίας προϊόντων που προσφέρουν.

Το πρόσθετο κόστος ανά προϊόν, εκτιμάται ότι θα οδηγήσει μέρος των καταναλωτών σε αναθεώρηση των αγοραστικών τους συνηθειών, καθώς ακόμα και μικρές παραγγελίες θα επιβαρύνονται σημαντικά.

Παράγοντες της αγοράς σημειώνουν ότι με την εφαρμογή του νέου μέτρου δεν αποκλείεται να ενισχυθεί η τάση για αγορές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου δεν εφαρμόζεται αντίστοιχο «καπέλο», με αποτέλεσμα τα ευρωπαϊκά ηλεκτρονικά καταστήματα να αποκτούν συγκριτικό πλεονέκτημα ως προς τη συνολική τελική τιμή.

Οι οδηγίες της ΑΑΔΕ

Σύμφωνα με την εγκύκλιο της ΑΑΔΕ με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή του νέου μέτρου:

1. Από 1η Ιουλίου 2026 τίθενται σε εφαρμογή σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, νέοι δασμολογικοί κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές αγαθών αξίας έως 150 ευρώ από χώρες εκτός ΕΕ, που αφορούν αποκλειστικά ηλεκτρονικές αγορές ιδιωτών καταναλωτών μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών (e-commerce).

2. Επιβάλλεται νέος εισαγωγικός ειδικός δασμός ύψους 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος αγαθού που εισάγεται από τρίτες χώρες μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου.

3. Ο νέος δασμός αποτελεί μεταβατικό μέτρο και θα ισχύσει έως τις 30 Ιουνίου 2028. Από την 1η Ιουλίου 2028 θα εφαρμοστεί το κανονικό δασμολογικό καθεστώς, με τον εισαγωγικό δασμό να υπολογίζεται βάσει της δασμολογικής κατηγορίας κάθε προϊόντος, ανεξάρτητα από την αξία του ή τον τρόπο αγοράς και αποστολής.

Πώς υπολογίζεται ο δασμός

Η επιβάρυνση των 3 ευρώ υπολογίζεται ανά διαφορετικό είδος προϊόντος και όχι ανά δέμα.

Παραδείγματα:

Αν ένα δέμα περιέχει ένα βιβλίο, ένα σημειωματάριο και ένα στυλό, πρόκειται για τρία διαφορετικά είδη. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται δασμός 9 ευρώ συνολικά (3 ευρώ ανά είδος), στον οποίο προστίθεται ο αναλογών ΦΠΑ και τυχόν λοιπές επιβαρύνσεις. Αν ένα δέμα περιλαμβάνει δύο πανομοιότυπα σημειωματάρια με τα ίδια χαρακτηριστικά, αυτά θεωρούνται ένα είδος και επιβάλλεται συνολικός δασμός 3 ευρώ.

Ποιος καταβάλλει τον δασμό

Ο ειδικός εισαγωγικός δασμός καταβάλλεται στις τελωνειακές αρχές από τον διασαφιστή της εισαγωγής, δηλαδή από την ηλεκτρονική πλατφόρμα, τον πωλητή, τη μεταφορική εταιρεία ή τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους, ανάλογα με το μοντέλο διαχείρισης της αποστολής.

Τι ισχύει για τις επιστροφές προϊόντων

Σε περίπτωση απλής επιστροφής προϊόντος λόγω υπαναχώρησης ή αλλαγής γνώμης του καταναλωτή, ο δασμός που καταβλήθηκε κατά την εισαγωγή δεν επιστρέφεται. Αντίθετα, στις περιπτώσεις που προβλέπονται από την τελωνειακή νομοθεσία, όπως όταν τα προϊόντα αποδειχθούν ελαττωματικά ή δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύμβασης, είναι δυνατή η επιστροφή του καταβληθέντος δασμού, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες τελωνειακές διαδικασίες.

Η εφαρμογή του νέου δασμού δεν επηρεάζει τις ισχύουσες διαδικασίες απόδοσης του ΦΠΑ στις εξ αποστάσεως πωλήσεις εισαγόμενων αγαθών.

Ο ΦΠΑ εξακολουθεί να καταβάλλεται:

Κατά την αγορά του προϊόντος μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, όταν χρησιμοποιείται το σύστημα Import One Stop Shop (IOSS).

Κατά τον τελωνισμό του προϊόντος από τον καταναλωτή, όταν εφαρμόζονται οι Ειδικές Ρυθμίσεις (Special Arrangements) ή το κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

Επισημαίνεται ότι οι νέες ρυθμίσεις δεν επηρεάζουν, σύμφωνα με το ERTNews, τις διαδικασίες αγοράς και αποστολής αγαθών που πραγματοποιούνται εντός της Ελλάδας ή μεταξύ κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υπενθυμίζεται ότι η απόφαση της Ε.Ε για τον εισαγωγικό δασμό των 3 ευρώ, από χώρες εκτός Ε.Ε., εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη-μέλη, με στόχο να περιοριστεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός, κυρίως, από μεγάλες ασιατικές πλατφόρμες (π.χ. Temu, Shein κ.α.).