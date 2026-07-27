Άγνωστο ποιοι αναλαμβάνουν τα έργα του ΔΕΔΔΗΕ

Σοβαρά ερωτήματα για τη διαφάνεια στις αναθέσεις έργων και προμηθειών του ΔΕΔΔΗΕ αναδεικνύει έρευνα της δημοσιογράφου Ελίζας Τριανταφύλλου στο Inside Story, σύμφωνα με την οποία ο Διαχειριστής έχει σταματήσει εδώ και χρόνια να δημοσιοποιεί ποιοι αναλαμβάνουν τις συμβάσεις του.

Όπως επισημαίνεται, η τελευταία σύμβαση που αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) αφορά διαδικασία που ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2022, ενώ από τις αρχές του 2023 δεν έχουν δημοσιευθεί νέες αναθέσεις. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι γνωστό ποιες εταιρείες αναλαμβάνουν έργα, ποια ποσά λαμβάνουν και με ποιους όρους συνάπτονται οι συμβάσεις.

Η έλλειψη δημοσιότητας αφορά έναν οργανισμό που διαχειρίζεται το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας και υλοποιεί έργα εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, πολλά από τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Το δημοσίευμα επισημαίνει ακόμη ότι, τα τελευταία χρόνια, με νομοθετικές παρεμβάσεις, ο ΔΕΔΔΗΕ εξαιρέθηκε τόσο από την υποχρέωση δημοσιοποίησης των συμβάσεών του στο ΚΗΜΔΗΣ όσο και από τον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, παρά το γεγονός ότι το ίδιο το ανώτατο δημοσιονομικό δικαστήριο είχε κρίνει πως οι συμβάσεις του θα έπρεπε να ελέγχονται πριν από την υπογραφή τους.

Σύμφωνα με την έρευνα, η έλλειψη διαφάνειας αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς έχουν διατυπωθεί καταγγελίες για ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένων εταιρειών στις διαδικασίες ανάθεσης. Ωστόσο, χωρίς δημοσιοποιημένες συμβάσεις, δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί ποιοι είναι οι ανάδοχοι, ποια ήταν η διαδικασία επιλογής τους και ποιο είναι το οικονομικό αντικείμενο κάθε σύμβασης.

Η δημοσιογράφος αναφέρει επίσης ότι απευθύνθηκαν σχετικά ερωτήματα στον ΔΕΔΔΗΕ, στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο υπουργείο Οικονομικών και στον υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο, χωρίς να έχει δοθεί απάντηση μέχρι τη δημοσίευση της έρευνας.

Γ.Δ. thessaliaeconomy.gr