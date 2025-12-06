Άρωμα Ελλάδας με φέτα Όλυμπος στα Λονδρέζικα σούπερ μάρκετ

Όσο κι αν αλλάζουμε πόλεις, αεροδρόμια και χάρτες, υπάρχει πάντα μια μικρή στιγμή που μας προσγειώνει… γλυκά στην Ελλάδα. Μια γωνιά σε ένα ράφι σούπερ μάρκετ, ένα μπλε-λευκό πακέτο, μια γεύση που ξυπνάει εικόνες από καλοκαίρια, χωριά και οικογενειακά τραπέζια.

Στο Λονδίνο, ανάμεσα σε βούτυρα, spreads και δεκάδες διεθνή προϊόντα, ξεπροβάλλει η ελληνική φέτα Olympus. Στα £3.49 (4,08 €) για τη συσκευασία των 200g, αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές αποδείξεις ότι η ελληνική κουζίνα ταξιδεύει και κατακτά ράφια σε όλο τον κόσμο.

Δίπλα της, το «Salad Cheese» και το «Sheep Cheese» της ίδιας εταιρείας, πιο οικονομικά στις £2.99 (3,50 €), προσφέρουν εναλλακτικές για όσους λατρεύουν τη γεύση της φέτας αλλά ίσως αναζητούν κάτι πιο ήπιο ή πιο budget friendly.

Για τους Έλληνες ταξιδιώτες, όμως, δεν είναι απλώς ακόμη ένα τυρί. Είναι μικρή παρηγοριά. Είναι η στιγμή που περπατάς σε ένα βρετανικό supermarket και χαμογελάς μόλις βλέπεις το γνώριμο κι αγαπημένο ελληνικό τυρί. Είναι η συνειδητοποίηση ότι η γαστρονομική μας ταυτότητα κουβαλά το άρωμα της Ελλάδας όπου κι αν βρεθούμε.

Και κάπως έτσι, ακόμη κι ένα γρήγορο πέρασμα από το ψυγείο ενός super market μπορεί να γίνει ταξιδιωτική εμπειρία. Γιατί το ταξίδι δεν είναι μόνο αξιοθέατα, είναι και γεύσεις που μας ακολουθούν. Και η φέτα, όπως πάντα, πρωταγωνιστεί.

Βιβή Μαργαρίτη, travelview.gr