Αύξηση των καταθέσεων ανακοίνωσε η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας

Με ανακοίνωσή της η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

«Στις 31.12.2025 το υπόλοιπο των καταθέσεων ανήλθε σε 398.349.000,00 €, παρουσιάζοντας αύξηση 11,50% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Το υπόλοιπο δανείων μετά από προβλέψεις αυξήθηκε κατά 12% έναντι του 2024 και διαμορφώθηκε στο ποσό των 237.617.000,00 €.

Τα ίδια κεφάλαια της Τράπεζας στις 31.12.2025 αυξήθηκαν κατά 1.159.000,00 €, ήτοι ποσοστό 4,76% σε σύγκριση με την 31.12.2024, ενισχύοντας περαιτέρω την κεφαλαιακή της θέση.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, τα οποία μειώθηκαν κατά 47,5%, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση συναλλαγής πώλησης συνολικού δανειακού υπολοίπου ύψους 49,5 εκατ. €.