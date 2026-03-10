Βραβείο οικολογικής πρωτοπορίας στο Πρότυπο ΓΕΛ Λάρισας με χορηγό την «Exalco S.A.»

Το βραβείο της οικολογικής πρωτοπορίας “ECO Pioneer 2026” απέσπασε η καινοτόμος επιχειρηματική πρόταση “Aqua 0, Zero Waste” του Προτύπου Γενικού Λυκείου Λάρισας στον διαγωνισμό για την ανάδειξη των καλυτέρων μαθητικών «εικονικών επιχειρήσεων» από το Oργανισμό εκπαίδευσης και επιχειρηματικότητας “Junior Achievement Greece” (J.A. Greece). Η επιχειρηματική πρόταση παρουσιάσθηκε στην Εμπορική Μαθητική Έκθεση της Θεσσαλονίκης την περασμένη Παρασκευή, στην οποία συμμετείχαν σαράντα οκτώ (48) μαθητικές εικονικές επιχειρήσεις από Βόρεια Ελλάδα και Θεσσαλία και πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του «Mediterranean Cosmos». Mέγας χορηγός και σ΄ αυτή την προσπάθεια του σχολείου η γνωστή Λαρισινή βιομηχανία Αλουμινίου «Exalco A.E.».

Πρωταγωνιστές στην σημαντική αυτή διάκριση που πέτυχε το Πρότυπο ΓΕΛ Λάρισας ήταν οι μαθητές της Α΄ τάξεως οι οποίοι συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εικονική Επιχείρηση» του Οργανισμού Εκπαίδευσης και Επιχειρηματικότητας «Junior Achievement Greece», υπό την καθοδήγηση της οικονομολόγου καθηγήτριας του σχολείου κ. Ουρανίας Βαϊρακτάρη.Play Video

Το πρόγραμμα «Εικονική Επιχείρηση», που υλοποιείται σε σχολεία της B/θμιας Εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί μια διεθνώς αναγνωρισμένη εκπαιδευτική δράση που βασίζεται στη φιλοσοφία της «εκμάθησης μέσα από την πράξη». Οι μαθητές δημιουργούν και οργανώνουν μια εικονική επιχείρηση, αναλαμβάνοντας διαφορετικούς ρόλους και γνωρίζοντας στην πράξη όλα τα βασικά στάδια ανάπτυξης μιας επιχειρηματικής ιδέας – από τη σύλληψη και τον σχεδιασμό έως την παρουσίαση και αξιολόγησή της. Μέσα από τη διαδικασία αυτή καλλιεργούνται σημαντικές δεξιότητες, όπως η συνεργασία, η δημιουργική και κριτική σκέψη, η οργάνωση, η λήψη αποφάσεων, η διαχείριση χρόνου και η επίλυση προβλημάτων, ενώ ενισχύεται παράλληλα η κατανόηση της κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Η μαθητική ομάδα της Α΄ τάξεως του Προτύπου ΓΕΛ Λάρισας, ανέπτυξε την ιδέα «Aqua 0, Zero Waste», ένα προηγμένο σύστημα έξυπνης και βιώσιμης διαχείρισης νερού, σχεδιασμένο για εφαρμογή τόσο σε οικιακό όσο και σε επιχειρηματικό περιβάλλον. Αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες και συνεχή ανάλυση δεδομένων, το σύστημα βελτιστοποιεί την επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση γκρίζου νερού, μειώνοντας ουσιαστικά την κατανάλωση και τη σπατάλη. Με τον τρόπο αυτό συμβάλλει στην προστασία των υδατικών πόρων και προωθεί ένα σύγχρονο πρότυπο περιβαλλοντικής υπευθυνότητας και βιώσιμης διαχείρισης.

Η επιτυχία αυτή αναδεικνύει τη δημιουργικότητα, την επιστημονική προσέγγιση και την περιβαλλοντική ευαισθησία των μαθητών, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τον σταθερό προσανατολισμό του Προτύπου ΓΕΛ Λάρισας στην ενίσχυση των επιστημών, της καινοτομίας και της ανάπτυξης δεξιοτήτων. Η καλλιέργεια της ερευνητικής σκέψης, της συνεργασίας και της δημιουργικής επίλυσης προβλημάτων αποτελεί βασικό πυλώνα της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας του σχολείου, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη συνολική εξέλιξη των μαθητών και στην προετοιμασία τους για τις προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας και οικονομίας της γνώσης. To βραβείο επέδωσε στους μαθητές του Προτύπου ΓΕΛ, ο C.E.O. της J.A. Greece κ. Αργύρης Τζικόπουλος.

* O Διευθυντής του Προτύπου ΓΕΛ Δρ Χάρης Ανδρεόπουλος και ο Σύλλογος Διδασκόντων/-ουσών του σχολείου εκφράζουν θερμές ευχαριστίες προς τους χορηγούς που στήριξαν την προσπάθεια της μαθητικής ομάδας: τον Μεγάλο Χορηγό EXALCO S.A., τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ως επιστημονικό συνεργάτη, καθώς και το Πάρκο Καινοτομίας “JOIST Innovation Park”, την Εταιρεία Τεχνολογίας “Code4thought” και την εταιρεία κινητικής τηλεφωνίας “ΓΕΡΜΑΝΟΣ Φαρκαδόνας – Αλεξανδρής Νικόλαος”, αλλά και τους γονείς των μαθητών που στάθηκαν αρωγοί στην προσπάθεια αυτή.

Φωτογραφικά στιγμιότυπα: