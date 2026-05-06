Δημήτρης Τσέλιος (Θεόνη): Δεν σκεφτόμαστε την είσοδο επενδυτή

Με θετικό πρόσημο έκλεισε το α’ τετράμηνο του έτους για την θεσσαλική Θεόνη (Μουζάκι), καταγράφοντας σημαντική αύξηση πωλήσεων στο κανάλι του super market, της τάξης του 24%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, εξέλιξη που συνδέεται τόσο με εμπορικές κινήσεις, όσο και με ανατιμήσεις που εφαρμόστηκαν νωρίς μέσα στη χρονιά. Η τιμή βασικού προϊόντος στο ράφι διαμορφώνεται πλέον λίγο πάνω από τα €2, αντανακλώντας τις ευρύτερες πληθωριστικές πιέσεις στον κλάδο.

Όπως αναφέρει στο FnB Daily (Στέλλα Αυγουστάκη) ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Δημήτρης Τσέλιος, η εικόνα της αγοράς φυσικού μεταλλικού νερού στην Ελλάδα κατά το ξεκίνημα του έτους διαμορφώνεται σε περιβάλλον έντονης εποχικότητας, με την κατανάλωση να κορυφώνεται παραδοσιακά τους θερινούς μήνες. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το νερό Θεόνη καταγράφει ήδη από το α’ τετράμηνο επιδόσεις που υποδηλώνουν ενίσχυση της θέσης της, ιδιαίτερα στο οργανωμένο λιανεμπόριο.

Στην εγχώρια αγορά, το μεγαλύτερο μέρος του κύκλου εργασιών προέρχεται πλέον από το κανάλι HoReCa, το οποίο αντιπροσωπεύει περίπου το 65% των συνολικών πωλήσεων, έναντι 35% από το λιανεμπόριο. Παρά τις γενικότερες εκτιμήσεις για επιβράδυνση στον συγκεκριμένο κλάδο την προηγούμενη χρονιά, η διοίκηση της εταιρείας επισημαίνει ότι η ζήτηση για προϊόντα υψηλής ποιότητας παρέμεινε ανθεκτική και η ίδια εικόνα αναμένεται να διαμορφωθεί και φέτος.

Παράλληλα, η δραστηριότητα εκτός συνόρων κινείται σε σταθερά επίπεδα, χωρίς αξιόλογη μεταβολή σε σχέση με πέρυσι. Η συγκράτηση αυτή αποδίδεται και στις γεωπολιτικές εντάσεις, οι οποίες από τη μια έχουν επηρεάσει τον ρυθμό σύναψης νέων συνεργασιών διεθνώς, από την άλλη έχουν ενισχύσει την ζήτηση σε αγορές όπως είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η εταιρεία διατηρεί παρουσία σε περίπου 18 αγορές, με βασικούς προορισμούς τις Ηνωμένες Πολιτείες, τις χώρες της Μέσης Ανατολής και επιλεγμένες ευρωπαϊκές αγορές. Σε επίπεδο οικονομικών μεγεθών, ο ετήσιος κύκλος εργασιών εκτιμάται ότι κινήθηκε πέρυσι κοντά στα €38,5 εκατ., με την εταιρεία να συνεχίζει σε τροχιά ανάπτυξης, χωρίς ωστόσο να έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί τα τελικά στοιχεία για που αφορούν την κεροδοφορία.

Το επενδυτικό πλάνο κινείται σε πολυετή ορίζοντα, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας και τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου. Αν και δεν δημοσιοποιούνται συγκεκριμένα μεγέθη, η στρατηγική περιλαμβάνει συνεχή αναβάθμιση υποδομών και προϊόντων. Σύμφωνα με τον κ. Τσέλιο, το Θεόνη, που έχει εδραιωθεί ως premium brand φυσικού μεταλλικού νερού στην ελληνική αγορά, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην καινοτομία, κυρίως μέσω της ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών συσκευασίας. Ξεχωρίζει η επένδυση στη χάρτινη συσκευασία, όπου η εταιρεία διαθέτει ήδη παρουσία με προϊόντα όπως το δίλιτρο, ενώ σχεδιάζεται περαιτέρω διεύρυνση της γκάμας σε διαφορετικά μεγέθη.

Σε ό,τι αφορά ενδεχόμενες συνεργασίες ή είσοδο επενδυτών, η διοίκηση της εταιρείας διατηρεί επιφυλακτική στάση, υπογραμμίζοντας ότι η τρέχουσα προτεραιότητα είναι η αυτόνομη ανάπτυξη στο πλαίσιο του υφιστάμενου επιχειρηματικού σχεδίου. Συγκεκριμένα ο κ. Τσέλιος τόνισε στο FnB Daily ότι “δεν σκεφτόμαστε την είσοδο επενδυτή”, επισημαίνοντας ότι η έμφαση δίνεται στην υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.

thessaliaeconomy.gr (από το ρεπορτάζ της Στέλλας Αυγουστάκη στο FNB Daily)