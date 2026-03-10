Ερχονται αυξήσεις στα εισιτήρια των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ

Το πράσινο φως για αύξηση των εισιτηρίων σε αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ έως 10% δίνει απόφαση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία αναπροσαρμόζονται τα κόμιστρα. Οι τιμές ισχύουν από τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η αναπροσαρμογή αυτή έρχεται σε συνέχεια αύξησης 9% στις τιμές των εισιτηρίων τον Ιανουάριο του 2024, ενώ εκπρόσωποι του κλάδου συνδέουν αυτή την αναπροσαρμογή με τις αυξήσεις στο κόστος των καυσίμων, στο μισθολογικό κόστος, αλλά και στο κόστος ανταλλακτικών και συντήρησης. Είναι ενδεικτικό ότι στις υπεραστικές γραμμές των ΚΤΕΛ, που οι τιμές υπολογίζονται με βάση τον συντελεστή κομίστρου, ανά χιλιόμετρο και επιβάτη, για περιοχές όπως η Αττική, η Θεσσαλονίκη, η Αχαΐα, η Κέρκυρα, η Λευκάδα, αυτός διαμορφώνεται στα 0,0943 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Πρόκειται για αύξηση 10%.

Για τις γραμμές που εκτελούνται εντός της ίδιας περιφερειακής ενότητας, ο συντελεστής κυμαίνεται από 0,0943 έως 0,1174 ευρώ. *