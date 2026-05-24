Ιταλική είσοδος στην θεσσαλική αγορά καφέ – Σε ποια πόλη θα έχει την έδρα της

Τη θέση της στην ελληνική αγορά καφέ θεμελειώνει η ιταλική ESSSE CAFFE SpA, που προχώρησε στην ίδρυση της ESSSE CAFFE HELLAS Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, με έδρα τον Βόλο και αρχικό κεφάλαιο 25.000 ευρώ.

Σε επικοινωνία με το euro2day και τη Αλεξάνδρα Γκίτση ,η εταιρεία μας διευκρίνισε ότι έχουν παρουσία στην ελληνική αγορά από το 1998 και, από το 2018, δραστηριοποιείται με προσωρινό ελληνικό ΑΦΜ και αποθήκη στην Αθήνα. «Πρόσφατα προχωρήσαμε σε αλλαγή προς μόνιμο ΑΦΜ, επομένως δεν έχει αλλάξει τίποτα στον τρόπο λειτουργίας μας ή στο μοντέλο πωλήσεών μας».

Η κίνηση αυτή, προμηνύει την είσοδο της γνωστής ιταλικής εταιρείας στην ελληνική αγορά με στόχο τη HoReCA και όχι μόνο. Η ESSSE CAFFE SpA μετρά δεκαετίες λειτουργίας στην Ιταλία, ενώ έχει κάνει αισθητή την παρουσία της και στη χώρα μας.

