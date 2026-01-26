Τρεις γυναίκες έχασαν τη ζωή τους από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας στη γνωστή μπισκοτοβιομηχανία ΒΙΟΛΑΝΤΑ στα Τρίκαλα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 4:00 π.μ. και έκαψε πτέρυγα του εργοστασίου. Λίγη ώρα νωρίτερα σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο που σημειώθηκε η έκρηξη βρίσκονταν πέντε γυναίκες εργαζόμενες.

Οι τρεις έχουν εντοπιστεί νεκρές ενώ οι άλλες δύο αγνοούνται.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν ακόμη πέντε εργαζόμενοι και ένας πυροσβέστης. Σύμφωνα με πληροφορίες όλοι οι τραυματίες είναι καλά στην υγεία τους.

Από την έκρηξη και τη φωτιά έχει καταρρεύσει τμήμα της επιχείρησης.

Σύμφωνα με εργαζόμενο, στο σημείο που ξέσπασε η πυρκαγιά, δεν υπήρχαν δεξαμενές υγραερίου.

Λόγω της φωτιάς οι αστυνομικές Αρχές έχουν κλείσει την οδό Καρδίτσης, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται από το χωριό Αγία Κυριακή, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των σωστικών συνεργείων και να διασφαλιστεί η ασφάλεια πολιτών και εργαζομένων.

Επί τόπου επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 15 οχήματα, ενώ στο σημείο βρίσκεται και η ΕΜΑΚ. Επί τόπου έχει μεταβεί και η ΕΜΑΚ από την Λαμία, ενώ έχει δοθεί εντολή να ανέβει και η ΔΑΕΕ (Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού).

H πρώτη ανακοίνωση της «Βιολάντα»

Πριν να γίνει γνωστή η τραγική εξέλιξη από τη φωτιά στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα, η «Βιολάντα» σε ανακοίνωσή της ανέφερε τα εξής:

«Σήμερα σημειώθηκε σοβαρό περιστατικό στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου μας, κατά τη διάρκεια της νυχτερινής βάρδιας, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία και οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται στο σημείο και επιχειρούν.

Υπάρχουν 5 αγνοούμενοι εργαζόμενοι και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τις αρμόδιες αρχές για τον εντοπισμό τους.

Αυτή τη στιγμή, το μόνο που μας απασχολεί είναι οι άνθρωποί μας. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτούς και στις οικογένειές τους και κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να τους στηρίξουμε. Παράλληλα, συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και παρέχουμε κάθε διαθέσιμη βοήθεια».

«Η έκρηξη ακούστηκε μέχρι μέσα στα Τρίκαλα, ήταν τόσο δυνατή, περιμένουμε», ανέφερε συγγενής αγνοούμενης.

«Μέχρι στιγμή έχουν επιβεβαιωθεί τρεις νεκροί, υπάρχουν άλλοι δύο που αγνοούνται. Η κατάσταση είναι τραγική και δύσκολη», είπε ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου Τρικάλων.

