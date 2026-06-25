«Λάρισα Θερμοηλεκτρική»: Στην τελική ευθεία η επιλογή αναδόχου για τη νέα μονάδα φυσικού αερίου

Η νέα μονάδα ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο στη Λάρισα εισέρχεται σταδιακά σε τροχιά υλοποίησης, καθώς η ΔΕΠΑ Εμπορίας και οι εταίροι της (ΔΕΠΑ Εμπορίας 35%, Clavenia Ltd 38,5%, EUSIF Larissa 6,5% και Volton 10%) επιταχύνουν τις διαδικασίες για ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά projects που βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη στη χώρα.

Παράλληλα με την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της Atlantic SEE στον τομέα του LNG, η ΔΕΠΑ Εμπορίας, σε συνεργασία με ισραηλινά επενδυτικά σχήματα, προωθεί το μεγάλο έργο της μονάδας συνδυασμένου κύκλου στη Θεσσαλία. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής του αναδόχου κατασκευής, με την αξιολόγηση των προσφορών να βρίσκεται ήδη στο τελικό στάδιο.

Πληροφορίες, επίσης, αναφέρουν ότι προβάδισμα διαθέτει κοινοπραξία της ΤΕΡΝΑ με κινεζικό όμιλο, χωρίς ωστόσο να έχουν κλείσει οριστικά όλα τα μέτωπα της διαγωνιστικής διαδικασίας. Η τελική επιλογή εκτιμάται ότι θα ανοίξει τον δρόμο για τη λήψη της τελικής επενδυτικής απόφασης (FID) από τους μετόχους του έργου.

Ο αεριοστρόβιλος της Mitsubishi Power

Σημαντικό πλεονέκτημα για το project αποτελεί το γεγονός ότι έχει ήδη εξασφαλιστεί ο βασικός ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός. Ειδικότερα, έχει δεσμευθεί αεριοστρόβιλος της Mitsubishi Power, κίνηση που θωρακίζει το χρονοδιάγραμμα της επένδυσης σε μια περίοδο κατά την οποία οι χρόνοι παράδοσης για αντίστοιχο εξοπλισμό παραμένουν ιδιαίτερα αυξημένοι διεθνώς.

Το προφίλ της μονάδας

Η νέα μονάδα θα διαθέτει καθαρή ισχύ 792 MW και συνολικό προϋπολογισμό περίπου 600 εκατ. ευρώ, αποτελώντας μία από τις μεγαλύτερες ενεργειακές επενδύσεις που υλοποιούνται σήμερα στην Ελλάδα. Ο σχεδιασμός προβλέπει την ολοκλήρωση της κατασκευής μέσα στην επόμενη διετία, με στόχο την εμπορική λειτουργία της το 2029.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η τεχνολογία που θα εγκατασταθεί στη μονάδα. Η τουρμπίνα της Mitsubishi έχει τη δυνατότητα μελλοντικής καύσης μείγματος φυσικού αερίου και έως 20% υδρογόνου, ενσωματώνοντας χαρακτηριστικά που συνδέονται με τη μετάβαση σε πιο καθαρές μορφές ενέργειας. Σύμφωνα με πηγές της αγοράς, πρόκειται για εξοπλισμό υψηλότερου κόστους αλλά και αυξημένης απόδοσης, ενώ η συγκεκριμένη τεχνολογία αναμένεται να εφαρμοστεί για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκή μονάδα ηλεκτροπαραγωγής.

Η επένδυση αναπτύσσεται από τη «Λάρισα Θερμοηλεκτρική», εταιρεία στην οποία συμμετέχουν η ΔΕΠΑ Εμπορίας με ποσοστό 35%, η Clavenia Ltd με 38,5%, η EUSIF Larissa με 6,5% και η Volton με 10%.

Ευρύτερο οικοσύστημα

Πέραν της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής, οι μέτοχοι σχεδιάζουν τη δημιουργία ενός ευρύτερου ενεργειακού οικοσυστήματος στην περιοχή. Τα σχέδια περιλαμβάνουν εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες, μονάδα παραγωγής υδρογόνου, έργα δέσμευσης και αξιοποίησης διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και την ανάπτυξη Data Center, το οποίο αναμένεται να συνδεθεί με τη μονάδα μέσω μακροχρόνιας σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας (PPA).

Στο επιχειρησιακό σκέλος, η ΔΕΠΑ Εμπορίας διατηρεί κομβικό ρόλο τόσο στη διοίκηση όσο και στη λειτουργία του έργου. Εκτός από τη συμμετοχή της στη διοίκηση της εταιρείας, θα αναλάβει τη διαχείριση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας (energy management), ενώ θα καλύπτει και το σύνολο των αναγκών της μονάδας σε φυσικό αέριο με όρους αγοράς.

Υπενθυμίζεται ότι η συμμετοχή της ΔΕΠΑ Εμπορίας στη συγκεκριμένη επένδυση εντάσσεται στη στρατηγική διεύρυνσης της παρουσίας της στην ηλεκτροπαραγωγή και ενίσχυσης της θέσης της σε όλη την ενεργειακή αλυσίδα. Με τη νέα μονάδα, η εταιρεία ενδυναμώνει τον ρόλο της όχι μόνο ως προμηθευτής φυσικού αερίου αλλά και ως παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας, ενισχύοντας παράλληλα την ασφάλεια εφοδιασμού και τη διαδικασία ενεργειακής μετάβασης της χώρας.

Παράλληλα, η επένδυση αναμένεται να λειτουργήσει ως καταλύτης για την ανάδειξη της Θεσσαλίας σε νέο ενεργειακό κόμβο, δημιουργώντας σημαντικές συνέργειες με μελλοντικά έργα αποθήκευσης και καθαρής ενέργειας και προσδίδοντας στην περιοχή αναβαθμισμένο ρόλο στον ενεργειακό χάρτη της χώρας.

Γιώργος Αλεξάκης – energymag.gr