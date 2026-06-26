Καλημέρα

Όπου ο φτωχός και η μοίρα του. Το διαδίκτυο πλημμύρισε σήμερα τα ξημερώματα με εικόνες από δυο τρομερούς σεισμούς που ισοπέδωσαν τη Βενεζουέλα. Τι μπορούμε να πούμε; Άλλωστε από τύχη ζούμε. Κουράγιο στους ανθρώπους.

& Η πληροφορία δεν επιδέχεται αμφισβήτησης, έστω και αν δεν είναι διασταυρωμένη. Η κυβέρνηση σχεδιάζει να μεταβιβάσει στις αιρετές Περιφέρειες της χώρας μέρος της δουλειάς του ΟΠΕΚΕΠΕ την οποία, για την ώρα, κάνει η ΑΑΔΕ. Θα το δεχτούν οι Περιφερειάρχες; Άγνωστο. Ωστόσο το πιθανότερο σενάριο είναι να πεισθούν να πουν το ναι, αφού πρώτα εξασφαλίσουν χρηματοδότηση για στελεχιακό δυναμικό και εξοπλισμό. Τώρα τι σόι εγγυήσεις παρέχει η εξέλιξη αυτή ώστε να μην αναβιώσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ της μίζας και της ρεμούλας, θα σας γελάσουμε.…

$ Απόφαση να μηνύσει τον Ρουβίκωνα για τους βανδαλισμούς στα πάρκινγκ πήρε ο Δήμος Λαρισαίων. Το ρεπορτάζ εδώ.

@ «Δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά». Αυτά τα λέει ο κύριος με το μπλέηζερ που υπηρέτησε την πολιτική και τη χώρα μέσα από μεγάλα αξιώματα και εντούτοις αποδεικνύει ότι δεν σέβεται ούτε τους θεσμούς. Ο Αβραμόπουλος προσπαθεί να μας πείσει ότι συνωμότησε εις βάρος του η Βελγική δικαιοσύνη, μαζί και η αστυνομία …

% Περιορίστηκε σημαντικά η κυριαρχία της ΖΕΝΙΘ στην αγορά του Φυσικού αερίου στη Θεσσαλία. Η συγκεκριμένη εταιρεία, που προήλθε από τη διάσπαση του μονοπωλίου της ΕΠΑ Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας, παραμένει πάντως πρώτη στη γενική κατάταξη του κλάδου με μερίδιο 38,52%. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η «Φυσικό Αέριο» με 25,87%, στην τρίτη η Protergia με 8,93%, στην τέταρτη ο ΗΡΩΝ, με 8,42%, και στην πέμπτη η ΔΕΗ με 8,21%.

& «Η Ελληνική προεδρία της Ε.Ε., το 2027, είναι εθνική υπόθεση». Αυτό το λέει ο ευρωβουλευτής του ΠαΣοΚ Γιάννης Μανιάτης. Υπάρχουν κάποιοι πολιτικοί που ξεχωρίζουν γιατί διαθέτουν επάρκεια, ήθος, και (κυρίως) πατριωτική συνείδηση.

^ Ο δημοσιογράφος Αποστόλης Ρόσσιος πήρε τη θέση της Νίκης Καραϊσκου, στο Γραφείο Τύπου της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η οποία αποχώρησε για προσωπικούς λόγους. Κατάγεται από την Καλαμπάκα και εργάστηκε για πολλά χρόνια στο Kontra Channel.

Νέα εποχή φέρνει στον Βόλο η ανάπτυξη του αμυντικού hub της Metlen που εγκαινιάστηκε την Τρίτη στην Βιομηχανική Περιοχή της πόλης.

Ωστόσο ο όμιλος Μυτιληναίου δεν έχει πρόβλημα ούτε από τεχνογνωσία ούτε από πελάτες.

Το μεγάλο στοίχημα βρίσκεται στην εύρεση εξειδικευμένων εργαζομένων. Μηχανολόγοι, ηλεκτρολόγοι και συγκολλητές (κυρίως οι τελευταίοι) βρίσκονται στην κορυφή της λίστας των ειδικοτήτων που αναζητά η εταιρεία, καθώς η επόμενη φάση ανάπτυξης απαιτεί σχεδόν διπλασιασμό του προσωπικού.

Από τους 500 εργαζόμενους σήμερα, ο στόχος είναι να φτάσουν τους 1.000 έως το 2028, όταν το αμυντικό Hub θα έχει επεκταθεί στα 100.000 τετραγωνικά μέτρα.

Ήδη ο Όμιλος έχει επενδύσει σε σχολές εκπαίδευσης και προγράμματα μαθητείας, με αιχμή τη Σχολή Συγκολλητών και τη συνεργασία με πανεπιστήμια μέσω του προγράμματος «Μηχανικοί στην Πράξη».

Το παράδοξο είναι ότι η εκπαίδευση αποτελεί ταυτόχρονα πλεονέκτημα και πρόκληση, καθώς οι δεξιότητες που αποκτούν οι εργαζόμενοι είναι περιζήτητες σε ολόκληρη την αγορά και ελλοχεύει πάντα ο κίνδυνος να τους εκπαιδεύσουν και να πάνε αλλού.

Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που, στο περιθώριο των εγκαινίων, η μοναδική βράβευση που έκανε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος ήταν εκείνη του νεαρού ηλεκτροσυγκολλητή της φωτογραφίας ο οποίος πρώτευσε σε διεθνή διαγωνισμό εκπροσωπώντας την Metlen.

& Τυροκόμοι, μικροί και μεγάλοι, χθες το πρωί στη συνάντηση που διοργάνωσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας για τα προβλήματα του κλάδου. Κοινή παραδοχή όλων: η ζήτηση της φέτας έχει απογειωθεί, το γάλα δεν επαρκεί και είναι πανάκριβο …

@ Ονομάζεται Ηλίας Αποστολάκης, είναι οικονομολόγος και διετέλεσε γενικός γραμματέας Εμπορίου στα χρόνια της αείμνηστης Βάσως Παπανδρέου. Τώρα οργώνει τη Θεσσαλία και κάνει επαφές για να βρει νέους ανθρώπους για τα ψηφοδέλτια του ΠαΣοΚ. Που να τους βρει όμως; Πως να τους δελεάσει για να συμμετάσχουν; Εδώ πρόκειται για το ΠαΣοΚ (του Ανδρουλάκη) το οποίο, όσο πλησιάζουν οι εκλογές, χάνει μονάδες. Οπότε «κλείδωσαν» και πάλι γνωστά παλικάρια του Κινήματος, όπως Μαγκούφης (Τρίκαλα), Τσιλιμίγκας (Λάρισα) και πάει λέγοντας. Δύσκολο πράγμα το σκάουτινγκ όταν η ομάδα δεν τραβάει …

$ Οι επαρχιακές εφημερίδες την παλεύουν όπως ξέρουν και μπορούν. Γενική συνέλευση και εκλογές έχει το σαββατοκύριακο, στις Σέρρες, η Ένωση Περιφερειακού Τύπου Ελλάδος.

@ Χθες τη νύχτα, νταλικέρης φορτωμένος με καφέ Portioli σταμάτησε σε πάρκινγκ της εθνικής οδού για να κοιμηθεί στο αυτοκίνητο. Το πρωί τον ξύπνησε η αστυνομία και τον ενημέρωσε ότι η πόρτα της καρότσας ήταν ανοιχτή. Τελικά διαπίστωσε ότι έλλειπαν τρεις παλέτες. Το μόνο θετικό στην όλη ιστορία είναι ότι οι κλέφτες έχουν καλό γούστο στον καφέ …

By Kostas Tolis

Δεχόμαστε πληροφορίες όλων των αποχρώσεων (ακόμη και ροζ), στο tolis@kosmoslarissa.gr (εχεμύθεια δεδομένη). Δεν δεχόμαστε μηνύσεις …

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