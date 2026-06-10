Σε μια περίοδο όπου η βιωσιμότητα αποτελεί βασικό ζητούμενο για τον πρωτογενή τομέα, το λεγόμενο «πράσινο» βαμβάκι κερδίζει σταδιακά έδαφος και στην Ελλάδα, δημιουργώντας νέες προοπτικές για τους καλλιεργητές και ιδιαίτερα για περιοχές με έντονη βαμβακοπαραγωγή, όπως η Θεσσαλία.

Το «πράσινο» βαμβάκι δεν αφορά κάποια νέα ποικιλία, αλλά έναν διαφορετικό τρόπο καλλιέργειας, βασισμένο στις αρχές της βιώσιμης και αναγεννητικής γεωργίας. Στην πράξη, πρόκειται για παραγωγή με μειωμένη χρήση χημικών εισροών, ορθολογική διαχείριση του νερού και εφαρμογή πιστοποιημένων πρακτικών που σέβονται το περιβάλλον και τον άνθρωπο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το συγκεκριμένο μοντέλο καλλιέργειας ενισχύεται οικονομικά μέσω της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), καθώς συμβάλλει στη βελτίωση της υγείας του εδάφους και στη μείωση των εκπομπών ρύπων. Στόχος των ενισχύσεων είναι η προστασία του αγροτικού εισοδήματος απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

Τι σημαίνει στην πράξη για τον παραγωγό

Η επιδότηση είναι 31,7 ευρώ ανά στρέμμα ετησίως, δηλαδή περίπου 100 ευρώ σε βάθος τριετίας, προσφέροντας μια σημαντική οικονομική «ανάσα» σε μια περίοδο αυξημένου κόστους παραγωγής.



Κεντρικός στόχος του προγράμματος είναι η μείωση του αποτυπώματος άνθρακα κατά τουλάχιστον 20% ετησίως, με έτος αναφοράς το 2025. Για τον σκοπό αυτό, οι παραγωγοί καλούνται να τηρούν ημερολόγιο καλλιεργητικών εργασιών, καταγράφοντας τη χρήση οργανικής λίπανσης.

Στη συνέχεια ο παραγωγός, μέσω ειδικού λογισμικού, υπολογίζει την μείωση των εκπομπών και παρέχονται κατευθύνσεις για περαιτέρω περιορισμό των εισροών, καθιστώντας την καλλιέργεια πιο αποδοτική και φιλική προς το περιβάλλον.

«Κλειδί» η οργανική λίπανση και η γεωργία ακριβείας

Οι βασικές πρακτικές που εφαρμόζονται περιλαμβάνουν:

• Χρήση υγρών οργανικών λιπασμάτων, προερχόμενων από μονάδες βιοαερίου

• Μετάβαση σε γεωργία ακριβείας

• Μείωση της έντασης κατεργασίας του εδάφους

Τα οφέλη για τον παραγωγό

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν σημαντικά πλεονεκτήματα:

• Αύξηση της αγροτικής παραγωγής έως και 40% η οποία αποτελεί το κεντρικό συμπέρασμα της έρευνας μεταξύ των εταιρειών βιοαερίου και του τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας , μετά την εφαρμογή 15 τόνων ανά στρέμμα υγρού οργανικού λιπάσματος σε πειραματικούς αγρούς της περιοχής

• Μείωση της χρήσης χημικών λιπασμάτων εώς 35 % με οικονομικό όφελος για τον παραγωγό 50,00 € ανά στρέμμα

• Βελτίωση της γονιμότητας και της δομής του εδάφους

• Αύξηση της οργανικής ουσίας, που ενισχύει την απορρόφηση θρεπτικών στοιχείων

• Καλύτερη διαχείριση υδάτων και περιορισμός της υποβάθμισης των εδαφών

Τόγελος Βησσάριος

Γεωπόνος Γ.Π.Α.