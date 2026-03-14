Στην Στερεά Ελλάδα ο πρώτος διαγωνισμός για την “απελευθέρωση” των ΚΤΕΛ – Έπεται η Θεσσαλία

Από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας επιχειρείται η λεγόμενη “απελευθέρωση” της αγοράς των ΚΤΕΛ, διαδικασία που «τρέχει» τώρα έπειτα από πολυετείς καθυστερήσεις, ενώ προσεχώς ανάλογος διαγωνισμός θα γίνει και για την Θεσσαλία.

Πρόκειται για την εφαρμογή νόμου του 2022, που αφορά την ευθυγράμμιση της Ελλάδας με τον ευρωπαϊκό κανονισμό 1370/2007, πυρήνας του οποίου είναι η προκήρυξη διαγωνισμών για τις τακτικές αστικές και υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών με λεωφορεία στην περιφέρεια.

Όπως σημειώνει το ρεπορτάζ της Δέσποινας Κόντη στην Καθημερινή, ουσιαστικά με τον νόμο αυτό επιχειρείται να μπει τέλος στο καθεστώς των αποκλειστικών δικαιωμάτων –στο μονοπώλιο δηλαδή– που έχουν σήμερα τα ΚΤΕΛ για την εκμετάλλευση υπεραστικών και αστικών λεωφορειακών γραμμών στις περιφέρειες. Προκειμένου οι διαδικασίες να «τρέξουν», τους διαγωνισμούς (πλην Αθήνας και Θεσσαλονίκης) αναλαμβάνει η μονάδα συμβάσεων του Υπερταμείου με σκοπό την υπογραφή δεκαετών συμβάσεων.

Η αρχή γίνεται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά την υπουργική απόφαση που αναπροσαρμόζει προς τα πάνω τα εισιτήρια σε αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ, με τις αυξήσεις να φτάνουν στο 10%. Είχε μάλιστα προηγηθεί στις αρχές του 2024 άλλη μία αύξηση της τάξεως του 9% στα εισιτήρια των ΚΤΕΛ. Ο διαγωνισμός για την παραχώρηση εκμετάλλευσης δημόσιων αστικών και υπεραστικών γραμμών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι εκτιμώμενης αξίας 277,5 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), ενώ χωρίζεται σε δύο τμήματα: το πρώτο, αξίας 240 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ για τις υπεραστικές μεταφορές και το δεύτερο, εκτιμώμενης αξίας 37,5 εκατ. ευρώ για τις αστικές μεταφορές στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Το υπεραστικό έργο χωρίζεται σε πέντε τμήματα όπου περιλαμβάνονται οι περιοχές Φθιώτιδας, Εύβοιας, Θηβών, Λιβαδειάς και Φωκίδας, ενώ το αστικό συγκοινωνιακό έργο αφορά ουσιαστικά τη Λαμία και τη Χαλκίδα.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στα 10 έτη για το κάθε τμήμα, από την ημερομηνία έναρξης του συγκοινωνιακού έργου, όπως θα καθοριστεί στη σύμβαση, ενώ υπάρχει δυνατότητα παράτασης της διάρκειας της σύμβασης για έως πέντε επιπλέον έτη. Πάντως, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, τα κόμιστρα για το παρεχόμενο επιβατικό μεταφορικό έργο μπορούν να αναπροσαρμόζονται λόγω της μεταβολής του ετήσιου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή προηγούμενων ετών, όπως ανακοινώνεται από την ΕΛΣΤΑΤ κατά την «κρίση της αναθέτουσας αρχής και λαμβάνοντας υπόψη τη βιωσιμότητα της σύμβασης».

Ως προς τεχνικές προδιαγραφές του στόλου των οχημάτων, αυτές δεν δείχνουν ιδιαίτερα αυστηρές, καθώς το ανώτατο όριο θα είναι 25 έτη κατά λεωφορείο. Τα λεωφορεία θα είναι ντιζελοκίνητα κατηγορίας ΕURO III ή νεότερης τεχνολογίας ή και μηδενικών εκπομπών, ενώ το συνολικό πλήθος των οχημάτων δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 305 για τα υπεραστικά και 56 για τα αστικά. Εκτός από την ηλικία των οχημάτων, για την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών λαμβάνονται υπόψη η ετοιμότητα επιβατικού σταθμού και στόλου, η ετοιμότητα και η εμπειρία των οδηγών, αλλά και το πρόσθετο μεταφορικό έργο. Παράλληλα, ο ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει ηλεκτρονικό εισιτήριο καθώς και σύστημα τηλεματικής, ώστε να παρακολουθείται και να πιστοποιείται η εκτέλεση των προγραμματισμένων δρομολογίων και φυσικά να υπάρχει πλήρης ενημέρωση των επιβατών. Παράλληλα προβλέπονται δείκτες ποιότητας, αλλά και ρήτρες για την αξιοπιστία της εξυπηρέτησης.

