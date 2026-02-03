Σε μια ατμόσφαιρα βαθιάς συγκίνησης, έμπνευσης και ουσιαστικού διαλόγου, το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 7.00μμ, πραγματοποιήθηκε στο Γυμνάσιο Συκουρίου η εκδήλωση με τίτλο «Ρίζες και Φτερά». Μια δράση που υπενθύμισε πως το σχολείο δεν είναι μόνο χώρος μάθησης, αλλά τόπος καλλιέργειας αξιών, ονείρων και ελπίδας.

Κεντρικός προσκεκλημένος της εκδήλωσης ήταν ο κ. Ελευθέριος Σαΐτης, Πρόεδρος και Ιδρυτής της INTERCOMM FOODS S.A., ο οποίος με λόγο ειλικρινή, ανθρώπινο και βιωματικό άγγιξε τις καρδιές όλων. Μέσα από την προσωπική του διαδρομή ανέδειξε τη δύναμη των «ριζών» – της οικογένειας, της παιδείας και των αρχών που θεμελιώνουν τον άνθρωπο – αλλά και την ανάγκη για «φτερά», που επιτρέπουν στους νέους να ονειρεύονται, να τολμούν και να χαράσσουν τη δική τους πορεία στη ζωή.

Η εκδήλωση πλαισιώθηκε από τη θερμή παρουσία εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης: ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Μανώλης Γεώργιος, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας κ. Γκατζόγιας Παναγιώτης, ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος κ. Νικολάου Γεώργιος, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Λίταινας Μιχάλης, ο πρόεδρος της κοινότητας Συκουρίου κ. Γκουντής Μιχάλης, επιβεβαιώνοντας ότι όταν η παιδεία συναντά το όραμα, η κοινωνία στέκεται παρούσα. Κοντά μας και ο πάπα – Γιώργης, ως ο πιο ένθερμος υποστηρικτής των δράσεων και των εκδηλώσεων του σχολείου μας. Επίσης, πλήθος κόσμου, γονέων αλλά και απλών πολιτών τίμησαν τον προσκεκλημένο, αλλά και την όλη εκδήλωση.

Ξεχωριστή αξία είχε το γεγονός ότι ολόκληρη η εκδήλωση ζωντάνεψε μέσα από τους μαθητές και τις μαθήτριες, που με ενθουσιασμό και υπευθυνότητα ανέλαβαν ρόλους:

Δημοσιογράφων: Μπακαγιάννη Γεωργία – Τσάκαλου Κωνσταντίνα (μαθήτριες της Γ τάξης), Παρουσιαστριών : Μωραΐτη Μαρία – Πράπα Ρία (μαθήτριες της Γ τάξης), Υποδοχής προσώπων : Κυρατζούλη Αρετή – Τασούλας Ιωάννης (μαθήτρια και μαθητής της Γ τάξης), αποδεικνύοντας πως η νέα γενιά δεν παρακολουθεί απλώς, αλλά συμμετέχει, δημιουργεί και εμπνέεται.

Με την ολοκλήρωση της εκδήλωσης ακολούθησε λιτή δεξίωση, προσφέροντας την ευκαιρία για επικοινωνία και ανταλλαγή σκέψεων σε ζεστό και φιλόξενο κλίμα, επισφραγίζοντας με τον καλύτερο τρόπο μια βραδιά γεμάτη νόημα.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η Διευθύντρια του Γυμνασίου Συκουρίου, κα Ιωάννα Ματθαίου, απένειμε στον κ. Σαΐτη τιμητική πλακέτα, ως ελάχιστο δείγμα ευγνωμοσύνης για το ήθος, τη διαδρομή και την προσφορά του.

Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η ανακοίνωση του κ. Σαΐτη ότι από τον προσεχή Οκτώβριο, στη μνήμη των γονέων του, θα απονέμονται υποτροφίες αριστείας στους πρώτους μαθητές κάθε τάξης του Γυμνασίου Συκουρίου. Μια πράξη μνήμης, αγάπης και ευθύνης, εμπνευσμένη από το διαχρονικό ιδανικό «ἀεὶ ἀριστεύειν», που μετατρέπει την αριστεία από προσωπικό επίτευγμα σε συλλογικό παράδειγμα.

Το Γυμνάσιο Συκουρίου ευχαριστεί θερμά τον κ. Ελευθέριο Σαΐτη για την παρουσία και την πολύτιμη παρακαταθήκη που άφησε, καθώς και όλους όσοι στήριξαν την εκδήλωση.

Η εκδήλωση «Ρίζες και Φτερά» δεν ήταν απλώς μια εκδήλωση, ήταν μια υπενθύμιση ότι όταν οι νέοι έχουν γερά θεμέλια και ανοιχτούς ορίζοντες, μπορούν να φτάσουν ψηλά.