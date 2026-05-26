Συνεδρίαση του ΣΘΕΒ παρουσία του Περιφερειάρχη και της Γενικής Γραμματέως Ιδιωτικών Επενδύσεων

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 25 Μαΐου η συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου των μελών του ΣΘΕΒ στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του, παρουσία της Γενικής Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης κας Στελλίνας Σιαράπη.

Ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ, κ. Γιώργος Ρουπακιάς, αφού καλωσόρισε και ευχαρίστησε την κα Σιαρράπη για την παρουσία της, στην ομιλία του ανέδειξε τη στρατηγική σημασία των επενδύσεων ως βασικού πυλώνα οικονομικής ανάπτυξης, τονίζοντας ότι αποτελούν αναγκαιότητα για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ενίσχυση της καινοτομίας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Υπογράμμισε την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις άμεσες ξένες και στρατηγικές επενδύσεις, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη για ένα σταθερό και φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον Αναπτυξιακό Νόμο και το ρόλο του ως καταλύτη στη δημιουργία ενός αξιόπιστου επενδυτικού πλαισίου για τις επιχειρήσεις της περιφέρειας Θεσσαλίας και ταυτόχρονα τον χαρακτήρισε ως το βαρόμετρο με το οποίο αξιολογούμε αυτό το πλαίσιο.

Στη συνεδρίαση παρέστη ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Δημήτρης Κουρέτας, ο οποίος μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι η καλή συνεργασία της Περιφέρειας τόσο με το Υπουργείο Ανάπτυξης όσο και τον ΣΘΕΒ συμβάλλει ουσιαστικά στην προώθηση της αναπτυξιακής πολιτικής και στην ενίσχυση των επενδύσεων στην περιοχή. Ο κ. Κουρέτας ζήτησε την προγραμματισμένη προκαταβολή των επιχορηγήσεων σε τακτά χρονικά διαστήματα και συμφώνησε ως προς τις προτεραιότητες των παραγωγικών επενδύσεων στους κλάδους της μεταποίησης και της αγροδιατροφής.

Από την πλευρά της η Γενική Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων κα Στελλίνα Σιαράπη τόνισε τον καθοριστικό ρόλο της Θεσσαλίας, η οποία αποτελεί την καρδιά του παραγωγικού μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας, με ιδιαίτερη δυναμική στους τομείς της μεταποίησης, της αγροδιατροφής και της καινοτομίας. Παράλληλα, ανέλυσε τις βασικές προβλέψεις του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα νέα καθεστώτα ενίσχυσης που προγραμματίζεται να προκηρυχθούν εντός του 2026.

Κλείνοντας, απάντησε διεξοδικά στα ερωτήματα των μελών του Γενικού Συμβουλίου, επισημαίνοντας ότι η Πολιτεία και ο επενδυτικός κόσμος οφείλουν να συνεργάζονται συμπληρωματικά, με κοινό στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ευημερία της χώρας.

Τη συνεδρίαση συντόνισε η Γενική Διευθύντρια του ΣΘΕΒ κα Έλενα Καματέρη.