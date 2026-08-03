Συνεταιριστική Θεσσαλίας: “Με υπερκάλυψη 123% ολοκληρώθηκε η νέα έκδοση 7ετούς ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης ύψους 6.160.000€”

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η νέα έκδοση του 7ετούς ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας για το 2026, όπως γίνεται γνωστό σε σχετική ανακοίνωση.

Η έκδοση αφορούσε 250 ομολογίες, ονομαστικής αξίας 20.000€ εκάστη. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας έκανε δεκτές το σύνολο των αιτήσεων με τη συνολική άντληση κεφαλαίων να διαμορφώνεται στα 6.160.000€.

Το αποτέλεσμα και η υπερκάλυψη κατά 123% αποτελούν έμπρακτη επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης της αγοράς προς τη Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, και τις προοπτικές της.

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας ευχαριστεί, όπως σημειώνει στην ανακοίνωσή της, όλους όσους ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη σχέση εμπιστοσύνης και χρησιμότητας μεταξύ της κοινωνίας της Θεσσαλίας και της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας.