Συνεταιριστική Καρδίτσας: Κέρδη 3,3 εκ. ευρώ και αυξημένο μέρισμα

Με θετικό οικονομικό αποτύπωμα, ενισχυμένη κεφαλαιακή βάση και σημαντικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες ολοκλήρωσε το 2025 η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των συνεταίρων, η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 25 Ιουνίου.

Η διοίκηση παρουσίασε τον απολογισμό της προηγούμενης χρήσης, επισημαίνοντας ότι η Τράπεζα συνεχίζει να καταγράφει ισχυρή αναπτυξιακή πορεία, επενδύοντας σε υποδομές, τεχνολογία και ανθρώπινο δυναμικό, ενώ παράλληλα διευρύνει την παρουσία της σε πανελλαδικό επίπεδο.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην αύξηση της αξίας της συνεταιριστικής μερίδας, η οποία διαμορφώθηκε στα 90,10 ευρώ από 84,60 ευρώ το 2024, ενώ εγκρίθηκε και η διανομή μερίσματος 3,25 ευρώ ανά μερίδα (καθαρό ποσό 3,09 ευρώ). Παράλληλα, η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων (RoTE) ανήλθε στο 10,34%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή κερδοφορία και τη χρηματοοικονομική ευρωστία του ιδρύματος.

Σε επίπεδο οικονομικών μεγεθών, το ενεργητικό της Τράπεζας αυξήθηκε κατά 17,1%, φτάνοντας τα 322,4 εκατ. ευρώ, ενώ οι καταθέσεις ενισχύθηκαν κατά 18,6% και διαμορφώθηκαν στα 280,2 εκατ. ευρώ. Οι χορηγήσεις ανήλθαν στα 170,2 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 4,9%, ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 3,31 εκατ. ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια έφτασαν τα 33,98 εκατ. ευρώ, με τον δείκτη συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (TCR) να ανέρχεται στο ιδιαίτερα υψηλό 23,97% και τον δείκτη ρευστότητας (LCR) στο 672,6%.

Στα σημαντικότερα ορόσημα της χρονιάς περιλαμβάνονται η απόκτηση άδειας πανελλαδικής λειτουργίας, η ίδρυση της θυγατρικής CBK Group στον τομέα της ενέργειας και η λειτουργία του νέου καταστήματος στον Βόλο, που σηματοδοτεί την επέκταση της Τράπεζας στη Μαγνησία.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Γεώργιος Μπούκης, χαρακτήρισε το 2025 χρονιά-σταθμό για τη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, επισημαίνοντας ότι το ενεργητικό ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 320 εκατ. ευρώ, ενώ τα μέλη της προσεγγίζουν πλέον τις 18.500. Όπως τόνισε, η πανελλαδική άδεια λειτουργίας και η επέκταση του δικτύου αποτελούν τη βάση για την επόμενη φάση ανάπτυξης, χωρίς να αλλοιώνεται ο συνεταιριστικός χαρακτήρας της Τράπεζας.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος Παναγιώτης Τουρναβίτης ανέφερε ότι το 2025 ήταν μια χρονιά στοχευμένων επενδύσεων σε δίκτυο, τεχνολογία, τεχνητή νοημοσύνη και ανθρώπινο δυναμικό, επιλογές που οδήγησαν σε προσωρινή εξομάλυνση της κερδοφορίας, αλλά ενίσχυσαν σημαντικά τα θεμέλια της Τράπεζας για τα επόμενα χρόνια. Όπως υπογράμμισε, η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα την τοπική οικονομία, επιστρέφοντας το 59% του κύκλου εργασιών της στις τοπικές κοινωνίες και διατηρώντας σταθερή τη δέσμευσή της για δημιουργία αξίας προς όφελος των συνεταίρων και των επιχειρήσεων.

Κώστας Τόλης, thessaliaeconomy.gr