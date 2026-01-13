Το Ανθρακούχο Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΔΟΥΜΠΙΑ στην κορυφή του διαγωνισμού Superior Taste Award 2026

Tην υψηλότερη διάκριση στον διεθνή διαγωνισμό Superior Taste Award 2026, απέσπασε το Ανθρακούχο Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΔΟΥΜΠΙΑ επιβεβαιώνοντας τα ανώτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά που το διακρίνουν.

Η απονομή των τριών αστέρων στα Superior Taste Award αντιστοιχεί στη μεγαλύτερη βαθμολογία του θεσμού και απονέμεται σε προϊόντα με εξαιρετική και μοναδική γευστική ποιότητα, έπειτα από αυστηρή αξιολόγηση διεθνούς επιτροπής κορυφαίων σεφ και γευσιγνωστών.

Το Ανθρακούχο Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΔΟΥΜΠΙΑ, με την καθαρότητα της φυσικής του προέλευσης και την ισορροπημένη ανθράκωσή του, ξεχώρισε για τα οργανοληπτικά του χαρακτηριστικά, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή προσήλωσή του στην ποιότητα και την αριστεία.

Η διάκριση αυτή ενισχύει περαιτέρω την αναγνώρισή του, αναδεικνύοντας την υψηλή αξία ενός Ελληνικού προϊόντος στις παγκόσμιες αγορές.