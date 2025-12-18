Στις 16 Δεκεμβρίου 2025 το Τμήμα Περιβάλλοντος της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της Βιοενεργειακής Θεσσαλίας στη Φήκη Τρικάλων, στο πλαίσιο του μαθήματος Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία.

Η ομάδα του Πανεπιστημίου αποτελούνταν από τον Πρόεδρο του Τμήματος κ. Δ. Χριστοδούλου, τον Καθηγητή Βιοτεχνολογίας κ. Ηλ. Αναστασόπουλο, καθώς και από 50 προπτυχιακούς φοιτητές, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη λειτουργία και τα οφέλη μιας σύγχρονης μονάδας βιοαερίου.

Κατά την παρουσίαση του έργου της μονάδας έγινε αναφορά στη διαχείριση 60.000 τόνων οργανικών αποβλήτων από κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και βιομηχανίες τροφίμων, τα οποία αξιοποιούνται για την παραγωγή βιοαερίου και οργανικού λιπάσματος, συμβάλλοντας στη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη συμβολαιακή γεωργία, μέσω της οποίας περισσότεροι από 200 αγρότες της Θεσσαλίας συνεργάζονται με τη μονάδα για την καλλιέργεια αραβοσίτου, ενισχύοντας την τοπική αγροτική παραγωγή.

Η ξενάγηση στις εγκαταστάσεις πραγματοποιήθηκε από τον επικεφαλή του Γεωπονικού τμήματος της εταιρίας κ. Αρ. Τόγελο, δίνοντας στους φοιτητές τη δυνατότητα να δουν πως η θεωρία της περιβαλλοντικής βιοτεχνολογίας μεταφράζεται σε λειτουργικές και εφαρμόσιμες λύσεις, με άμεσα οφέλη για την κοινωνία και το περιβάλλον.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της επίσκεψης, συζητήθηκαν δυνατότητες μελλοντικής συνεργασίας μεταξύ της Βιοενεργειακής Θεσσαλίας και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπως η πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης και η εκπόνηση πτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών από φοιτητές του Τμήματος.

Η επίσκεψη αποτέλεσε μια ουσιαστική εκπαιδευτική εμπειρία για τους φοιτητές και ανέδειξε τον σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι μονάδες βιοαερίου στη μετάβαση προς ένα πιο βιώσιμο αναπτυξιακό μοντέλο.