Χρυσό βραβείο καινοτομίας για το DRINK EAT ΟΛΥΜΠΟΣ στα Food & Drink Innovation Awards 2026  

Η εξέλιξη και η ποιοτική ανωτερότητα, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητας της ΟΛΥΜΠΟΣ, γεγονός που επιβεβαιώθηκε για μια ακόμη φορά με την κατάκτηση GOLD βραβείου στα Food & Drink Innovation Awards 2026.

Το DRINK EAT ΟΛΥΜΠΟΣ διακρίθηκε στην κατηγορία Most Innovative Dairy Product, καταλαμβάνοντας την 1η θέση, χάρη στον πρωτοποριακό του χαρακτήρα και τη μοναδική εμπειρία κατανάλωσης που προσφέρει.

Συνδυάζοντας τη λειτουργικότητα με την απόλαυση, το DRINK EAT ΟΛΥΜΠΟΣ επαναπροσδιορίζει την έννοια του σύγχρονου σνακ, απαντώντας στις ανάγκες του δραστήριου καταναλωτή που αναζητά ευκολία, γεύση και ποιότητα – οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας.

Η διάκριση υπογραμμίζει τη σταθερή επένδυση της ΟΛΥΜΠΟΣ στην έρευνα, την εξέλιξη και τη δημιουργία προϊόντων που έρχονται από το μέλλον, χωρίς να χάνουν τον αυθεντικό τους χαρακτήρα.

Με οδηγό την ελληνική φύση και πυξίδα την καινοτομία, η ΟΛΥΜΠΟΣ συνεχίζει να δημιουργεί προϊόντα που ξεχωρίζουν και εμπνέουν εμπιστοσύνη.