EXALCO: Γιορτάζουμε την ημέρα της γυναίκας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, η EXALCO παρουσιάζει ένα βαθιά συγκινητικό βίντεο αφιερωμένο στις γυναίκες που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρίας.

Η Παρασκευή Πάτρα και η Ειρήνη Σπυροπούλου από το τμήμα συσκευασίας, η Κλεοπάτρα Μυλωνά από το τμήμα βαφείου, η Ζωή Παπατριανταφύλλου και η Στέλλα Καρακάση από το τμήμα εξαγωγών, η Ζωή Ζαχούλα από το τμήμα εξυπηρέτησης μετόχων, η Linda Cheruto από το τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης και η Εύη Τσιχιτούδη από το τμήμα χρηματοοικονομικών.

Οκτώ διαφορετικές γυναίκες. Οκτώ διαφορετικές διαδρομές.

Πριν μιλήσουν για τη δουλειά τους, μιλούν για τους ρόλους που κρατούν στη ζωή τους. Μιλούν για επιμονή και σεβασμό, για αυτοπεποίθηση και ισορροπία, αλλά και για το δικαίωμα να είσαι πολλά.

Μέσα από αυθεντικά αποσπάσματα συνεντεύξεων, μοιράζονται τι θαυμάζουν σε μια γυναίκα, πώς βιώνουν την επαγγελματική τους πορεία σε έναν απαιτητικό και διαχρονικά ανδροκρατούμενο κλάδο όπως η βιομηχανία αλουμινίου, τι τις κάνει χαρούμενες και περήφανες, αλλά και ποιο μήνυμα θα έδιναν σε μια νέα γυναίκα που τώρα ξεκινά το δικό της επαγγελματικό ταξίδι.

Οι συνεντεύξεις κορυφώνονται με μια προσωπική δήλωση δύναμης:

«Είμαι γυναίκα και…»

Στο τέλος, ένα τριαντάφυλλο προσφέρεται σε καθεμία από αυτές μια συμβολική αλλά ουσιαστική πράξη αναγνώρισης και ευγνωμοσύνης προς όλες τις γυναίκες εργαζόμενες, προς κάθε γυναίκα που δίνει καθημερινά τον δικό της αγώνα με αξιοπρέπεια και πάθος.

Γιατί στην EXALCO πιστεύουμε ότι η πρόοδος χτίζεται από ανθρώπους με αξίες, όνειρα και δύναμη. Και οι γυναίκες της εταιρείας μας, μας το αποδεικνύουν καθημερινά.

Φέτος, δεν γιορτάζουμε απλώς τη Γυναίκα.

Την ακούμε.

Την τιμούμε.

Προχωράμε μαζί της.