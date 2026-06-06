Mιχάλης Σαράντης στο Dairy Conference: Η φέτα δεν έχει να φοβηθεί κανέναν

Μπροστά σε μία από τις δυσκολότερες χρονιές των τελευταίων ετών βρίσκεται η ελληνική φέτα, καθώς οι επιπτώσεις από την ευλογιά των αιγοπροβάτων και τα προβλήματα που καταγράφηκαν σε βασικές παραγωγικές περιοχές της χώρας περιορίζουν αισθητά τη διαθέσιμη πρώτη ύλη.

Αυτό ανέφερε ο πρόεδρος της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας (ΔΟΦ) Μιχάλης Σαράντης από το βήμα του Dairy Conference, καταθέτοντας την εκτίμηση ότι η παραγωγή φέτας θα είναι φέτος μειωμένη κατά περίπου 15.000 τόνους.

Η αγορά χάνει φέτος 60.000 έως 70.000 τόνους γάλακτος, γεγονός που ήδη μεταφράζεται σε αυξημένες τιμές πρώτης ύλης και πιέσεις στην παραγωγική αλυσίδα

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται άμεσα με την υποχώρηση της παραγωγής πρόβειου και κατσικίσιου γάλακτος, η οποία αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου στους 700.000 τόνους, έναντι 730.000 έως 770.000 τόνων που αποτελεί τη συνήθη ετήσια παραγωγή. Η αγορά όπως είπε χάνει φέτος 60.000 έως 70.000 τόνους γάλακτος, γεγονός που ήδη μεταφράζεται σε αυξημένες τιμές πρώτης ύλης και πιέσεις στην παραγωγική αλυσίδα.

H φέτα εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πρεσβευτές της ελληνικής αγροδιατροφής. H συνολική συμβολή στο εμπορικό ισοζύγιο προσεγγίζει το 1 δισ. ευρώ

Λιγότερο γάλα, λιγότερη φέτα

Παρά τη δύσκολη συγκυρία, ο πρόεδρος της ΔΟΦ επέμεινε ότι το μεγαλύτερο ζήτημα δεν είναι η φετινή μείωση της παραγωγής, αλλά οι χρόνιες αδυναμίες της ελληνικής αιγοπροβατοτροφίας. Όπως υποστήριξε, η χώρα χρειάζεται ένα πιο σύγχρονο μοντέλο διαχείρισης ζωονόσων και κρίσεων, καθώς οι υφιστάμενες δομές αποδείχθηκαν ανεπαρκείς απέναντι στις προκλήσεις που αντιμετώπισε ο κλάδος.

Εξετάζεται η δημιουργία μηχανισμού διεθνούς παρακολούθησης της αγοράς, με στόχο τον εντοπισμό περιπτώσεων καταχρηστικής χρήσης της ονομασίας «φέτα» εκτός Ελλάδας.

Την ίδια ώρα, προέβλεψε ότι ο αριθμός των αιγοπροβατοτρόφων θα συνεχίσει να μειώνεται τα επόμενα χρόνια, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη μετάβαση σε πιο επαγγελματικά και οργανωμένα παραγωγικά σχήματα.

Ένα προϊόν που πλησιάζει το €1 δισ.

Παρά τα προβλήματα, η φέτα εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πρεσβευτές της ελληνικής αγροδιατροφής. Σύμφωνα με τον κ. Σαράντη, η συνολική συμβολή του προϊόντος στο εμπορικό ισοζύγιο της χώρας προσεγγίζει πλέον το 1 δισ. ευρώ, ενώ περίπου το 70% της αξίας που παράγεται επιστρέφει στους κτηνοτρόφους μέσω της τιμής του γάλακτος.

Αισιόδοξος εμφανίστηκε ο πρόεδρος της ΔΟΦ για τη θέση του προϊόντος στις διεθνείς αγορές. «Η φέτα δεν έχει να φοβηθεί κανέναν», ανέφερε χαρακτηριστικά

Πίσω από αυτούς τους αριθμούς βρίσκονται περίπου 55.000 οικογένειες παραγωγών πρόβειου και κατσικίσιου γάλακτος, γεγονός που εξηγεί γιατί η συζήτηση για τη φέτα ξεπερνά τα στενά όρια ενός τυροκομικού προϊόντος και αφορά συνολικά την ελληνική ύπαιθρο.

«Η φέτα δεν έχει να φοβηθεί κανέναν»

Αισιόδοξος εμφανίστηκε ο πρόεδρος της ΔΟΦ για τη θέση του προϊόντος στις διεθνείς αγορές. «Η φέτα δεν έχει να φοβηθεί κανέναν», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκτιμώντας ότι η πραγματική πρόκληση δεν είναι ο ανταγωνισμός, αλλά η ικανότητα της χώρας να προστατεύσει το προϊόν και να οργανώσει αποτελεσματικά την παραγωγική του βάση.

Στο πλαίσιο αυτό, αποκάλυψε ότι εξετάζεται η δημιουργία μηχανισμού διεθνούς παρακολούθησης της αγοράς, με στόχο τον εντοπισμό περιπτώσεων καταχρηστικής χρήσης της ονομασίας «φέτα» εκτός Ελλάδας.

Στόχος είναι να δημιουργηθεί το «σπίτι της φέτας», ένας χώρος που θα συνδέει τους κτηνοτρόφους, τις γαλακτοβιομηχανίες και όλους τους κρίκους της αλυσίδας παραγωγής

Το «σπίτι της φέτας» στη Λάρισα

Ο κ. Σαράντης αναφέρθηκε και στις πρώτες κινήσεις που έγιναν μετά την ανάληψη της προεδρίας της ΔΟΦ πριν από επτά μήνες. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει η μεταφορά της έδρας της Οργάνωσης από την Αθήνα στη Λάρισα, καθώς και η πρωτοβουλία για τη δημιουργία μόνιμου κέντρου αναφοράς για το προϊόν σε ιστορικό κτίριο της Γεωπονικής Σχολής της πόλης.

Στόχος, όπως είπε, είναι να δημιουργηθεί το «σπίτι της φέτας», ένας χώρος που θα συνδέει τους κτηνοτρόφους, τις γαλακτοβιομηχανίες και όλους τους κρίκους της αλυσίδας παραγωγής.

Παράλληλα, προανήγγειλε νέες συναντήσεις με τους κτηνοτρόφους και διάλογο με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, στέλνοντας το μήνυμα ότι οι αποφάσεις για το μέλλον της φέτας πρέπει να λαμβάνονται με τη συμμετοχή των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά στην παραγωγή.

thessaliaeconomy.gr (απο το ρεπορτάζ του Γιώργου Μανέτα, στο ot.gr)