Toυρισμός για Όλους: Νέος οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις για τις αιτήσεις, τα ποσά και τη φορολόγηση

Θέμα χρόνου είναι να «τρέξει» το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, στο πλαίσιο του οποίου θα δοθούν vouchers ύψους 200 ευρώ-600 ευρώ σε μορφή άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για φθηνές καλοκαιρινές και χειμερινές διακοπές στους δικαιούχους.

Της Κατερίνας Φεσσά

Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές στο enikonomia.gr, η πλατφόρμα του προγράμματος για τις αιτήσεις των voucher διακοπών θα ανοίξει το αργότερο έως την Πέμπτη, 6 Αυγούστου με Παρασκευή, 7 του ίδιου μήνα.

Το πρόγραμμα έχει διετή διάρκεια (2026-2027) και διακρίνεται σε δύο περιόδους, σε υψηλή και σε χαμηλή και στο πλαίσιο αυτό, το enikonomia.gr παρουσιάζει έναν χρήσιμο οδηγό με ερωτήσεις και απαντήσεις για το Τουρισμός για Όλους. Ειδικότερα:

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Ποια είναι τα εισοδηματικά κριτήρια για την ένταξη στο πρόγραμμα;

Τα όρια ετήσιου εισοδήματος για:

άγαμους χωρίς τέκνα είναι στις 21.000 ευρώ

έγγαμους χωρίς τέκνα είναι στις 33.000 ευρώ

Ενώ για οικογένειες με περισσότερα παιδιά τα ανώτατα όρια φθάνουν έως και τις 58.000 ευρώ, διευρύνοντας ουσιαστικά το εύρος των δυνητικών δικαιούχων.

Στο πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μέρος και άτομα με αναπηρία (≥67%) αλλά και οικογένειες με τέκνα – άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων.

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Τι πρέπει να κάνετε πριν υποβάλετε αίτηση για το Τουρισμός για Όλους ;

Θα πρέπει να εγγραφείτε στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ),

Να δηλώσετε τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου σας, το e-mail

Και να επιλέξετε την επικοινωνία με τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης.

Πώς θα ονομάζεται η πλατφόρμα του Τουρισμός για Όλους 2026-2027 και για πόσο διάστημα θα παραμείνει ανοιχτή;

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikonomia.gr, η πλατφόρμα για τις αιτήσεις του προγράμματος θα ονομάζεται tourism4all2026-2027 και θα παραμείνει ανοιχτή για τουλάχιστον 10 ημέρες.

Πώς θα γίνεται η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα;

Όπως αναφέρει αρμόδια πηγή στο enikonomia.gr, τις πρώτες ημέρες λειτουργίας της πλατφόρμας του προγράμματος οι αιτήσεις θα υποβάλλονται με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του πολίτη προκειμένου να μην υπάρξει συνωστισμός σε αυτήν αλλά και με τη χρήση των κωδικών του taxisnet. Και μετά θα δοθεί ένα διάστημα, όπου θα υποβάλλονται όλα τα ΑΦΜ.

Εναλλακτικά, η υποβολή αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα θα γίνεται και στο ΚΕΠ (αυτοπροσώπως /με εξουσιοδότηση εκπροσώπου του δικαιούχου).

ΤΑ ΠΟΣΑ

Ποια είναι τα ποσά των voucher που θα δοθούν ;

Υψηλή περίοδος (Μαΐου-Σεπτεμβρίου)

200 ευρώ είναι το voucher για τους γενικούς δικαιούχους (φυσικά πρόσωπα)

είναι το voucher για τους γενικούς δικαιούχους (φυσικά πρόσωπα) 300 ευρώ είναι το voucher για:

-άγαμα άτομα ή άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση χηρείας με προστατευόμενα τέκνα, βάσει της εκκαθαρισμένης κατά την υποβολή της αίτησης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων 2024.

– έγγαμα άτομα ή μέρη συμφώνου συμβίωσης με 3 προστατευόμενα τέκνα και άνω, βάσει της εκκαθαρισμένης κατά την υποβολή της αίτησης κοινής ή χωριστής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων 2024.

– συνταξιούχους όλων των ταμείων με οριστική απόφαση απονομής σύνταξης λόγω γήρατος έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

400 ευρώ είναι το voucher για τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και τις οικογένειες με τέκνα ΑμεΑ,.

Χαμηλή περίοδος (Οκτωβρίου – Απριλίου)

Στα 300 ευρώ είναι το voucher για τους γενικούς δικαιούχους (φυσικά πρόσωπα) .

είναι το voucher για τους γενικούς δικαιούχους (φυσικά πρόσωπα) Voucher ύψους 400 ευρώ χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα:

-Άγαμα ή που βρίσκονται σε κατάσταση χηρείας με προστατευόμενα τέκνα, βάσει τελευταίας εκκαθαρισμένης κατά την υποβολή της αίτησης Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2024.

-Έγγαμα ή μέρη συμφώνου συμβίωσης με τρία προστατευόμενα τέκνα και άνω, βάσει τελευταίας εκκαθαρισμένης κατά την υποβολή της αίτησης κοινής ή χωριστής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων 2024.

-Σημειώνεται ότι η επίκληση της ύπαρξης του ανωτέρω αριθμού τέκνων για τη λήψη της επαυξημένης ενίσχυσης είναι δυνατή άπαξ, – συνταξιούχους όλων των Ταμείων με οριστική απόφαση απονομής σύνταξης λόγω γήρατος έως 31 Δεκεμβρίου 2025.

–600 ευρώ είναι το voucher για άτομα με αναπηρία, με ισχύουσα απόφαση συνολικού ποσοστού αναπηρίας από 67% και άνω κατά την υποβολή της αιτήσεως και για κληρωθέντες δικαιούχους με τέκνα άτομα με αναπηρία με ισχύουσα απόφαση συνολικού ποσοστού αναπηρίας από 67% και άνω κατά την υποβολή της αιτήσεως.

Σημείωση: Οι κληρωθέντες δικαιούχοι όλων των κατηγοριών με 4 και άνω προστατευόμενα τέκνα και των δύο περιόδων (υψηλής και χαμηλής)θα λάβουν πρόσθετη επιδότηση ύψους 50 ευρώ ανά τέκνο από το τέταρτο τέκνο και άνω

Σε ποιες περιπτώσεις το ποσό του voucher μπορεί να ξεπεράσει τα 600 ευρώ; Δώστε μας ένας παράδειγμα

Εάν μια οικογένεια με 7 παιδιά συμμετέχει στο πρόγραμμα και δικαιούται να λάβει voucher 600 ευρώ, τότε με την προσαύξηση των 50 ευρώ από το τέταρτο τέκνο και έπειτα θα πάρει συνολικά 800 ευρώ. Δηλαδή το ποσό αυτό προκύπτει από 600 ευρώ +50 ευρώ τέταρτο τέκνο +50 ευρώ πέμπτο τέκνο+50 ευρώ έκτο τέκνο +50 ευρώ έβδομο τέκνο.

Ποιο θα είναι το διάστημα όπου θα μπορεί να εξαργυρωθεί η άυλη κάρτα του προγράμματος;

Από αρχές Σεπτεμβρίου του 2026 έως και τέλος Δεκεμβρίου 2027, όπως δήλωσε πρόσφατα η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη.

Το ποσό του voucher του Τουρισμός για Όλους θα φορολογηθεί;

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, το ποσό του voucher είναι αφορολόγητο, είναι ακατάσχετο και ανεκχώρητο.

ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Πώς θα επιλεγούν οι δικαιούχοι

Στην πρώτη φάση, οι δικαιούχοι θα αναδειχθούν μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης και από την αυτήν θα προκύψουν και τα τελικά αποτελέσματα του Τουρισμός για Όλους.

θα αναδειχθούν μέσω και από την αυτήν θα προκύψουν και τα τελικά αποτελέσματα του Τουρισμός για Όλους. Στη δεύτερη φάση, οι δικαιούχοι θα επιλεγούν από τη λίστα των επιλαχόντων που θα προκύψει από την πρώτη κλήρωση. Δηλαδή όσοι δεν κληρωθούν αρχικά, τότε ενδέχεται να ενταχθούν στο πρόγραμμα για:

-την υψηλή περίοδο, που είναι από Μάιο 2027 έως και Σεπτέμβριο 2027.

-την χαμηλή περίοδο. Αυτή θα αρχίσει τον Οκτώβρη 2027 και ενδέχεται να διαρκέσει έως τον Δεκέμβριο του 2027.

Πώς θα ενημερωθούν οι δικαιούχοι του προγράμματος

Με email, με sms στο κινητό τηλέφωνο κλπ.