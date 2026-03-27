Voucher 750 ευρώ από ΔΥΠΑ: Πώς θα δείτε αν είστε στο μητρώο ωφελούμενων-εργαζόμενων – Άρχισε η επιλογή προγραμμάτων κατάρτισης

Η διαδικασία για το voucher των 750 ευρώ για τη δράση της ΔΥΠΑ «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης, με έμφαση σε δεξιότητες ψηφιακές, πράσινες και οικονομικού εγγραμματισμού για εργαζόμενους ωφελούμενους», περνά στο επόμενο στάδιο καθώς σήμερα, Παρασκευή 27 Μαρτίου, αρχίζει η δυνατότητα επιλογής προγραμμάτων κατάρτισης για τους ενταγμένους στο Μητρώο Ωφελούμενων Εργαζομένων.

Η λίστα των εγκεκριμένων προγραμμάτων είναι αναρτημένη στο ΠΣ voucher στον σύνδεσμο:

https://app.cloud.voucher.gov.gr/oaed-sub2i/training-program/program-selection/front/

Τα προγράμματα εμφανίζονται ανά εκπαιδευτικό επίπεδο (απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κ.λπ.).

Η ανάρτηση του Μητρώου Ωφελούμενων- Eργαζόμενων για το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ

Συγκεκριμένα, νωρίτερα, έγινε γνωστό ότι αναρτήθηκε το Μητρώο Ωφελούμενων-Εργαζόμενων του νέου προγράμματος της ΔΥΠΑ, μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων. Οι πίνακες περιλαμβάνουν τους ωφελούμενους που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα, τους αποκλειόμενους καθώς και τους υπεράριθμους.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να ενημερωθούν με τον αριθμό ΚΑΥΑΣ (Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής) που έλαβαν κατά την υποβολή της αίτησής τους, στον σύνδεσμο: Αρχική > Κατάρτιση > Προγράμματα Κατάρτισης για το Ταμείο Ανάκαμψης > Προγράμματα κατάρτισης σε δεξιότητες ψηφιακές, πράσινες και οικονομικού εγγραμματισμού για εργαζόμενους MIS 5227573 > Ωφελούμενοι.

Τα προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης υλοποιούνται με τη διαδικασία του συστήματος παροχής Επιταγών Κατάρτισης (Training Voucher) και αφορούν πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτιση, συνολικής διάρκειας 150 ωρών. Την κατάρτιση ακολουθεί πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων μέσω Επιταγών Πιστοποίησης (Certification Voucher).

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Tα προγράμματα κατάρτισης

Ακολούθησε η δημοσίευση των προγραμμάτων κατάρτισης που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο της πρόσκλησης, με ημερομηνία υποβολής έως και 26 Μαρτίου 2026.

Συνολικά έχουν υποβληθεί 210 προγράμματα από παρόχους κατάρτισης, εκ των οποίων αξιολογήθηκαν θετικά 160 προγράμματα, ενώ απορρίφθηκαν 50 προγράμματα.

Οι πάροχοι κατάρτισης των οποίων τα προγράμματα έχουν απορριφθεί, μπορούν να πληροφορηθούν για τους λόγους απόρριψης από το ΠΣ Voucher. Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία υποβολής προγραμμάτων είναι ανοικτή και η λίστα των προσφερόμενων προγραμμάτων θα εμπλουτίζεται συνεχώς μετά την έγκρισή τους από τον ανεξάρτητο αξιολογητή. Όσοι πάροχοι επιθυμούν, μπορούν να υποβάλλουν εκ νέου τα Προγράμματά τους, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες.

Οι πάροχοι των οποίων το υλικό δεν ήταν προσβάσιμο στην πλατφόρμα κατάρτισης, λόγω χορήγησης λανθασμένων κωδικών από τους ίδιους, παρακαλούνται να αποστείλουν εκ νέου τους σωστούς κωδικούς, ώστε να προωθηθούν άμεσα στους αξιολογητές.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.