Vouchers για φθηνές και δωρεάν διακοπές: Ποιοι μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν για την Πρωτομαγιά – Έρχεται νέο πρόγραμμα

Mετά τις αργίες του Πάσχα, θα ακολουθήσει σύντομα το τριήμερο της Πρωτομαγιάς ( 1η Μαΐου, Παρασκευή -3 Μαΐου, Κυριακή), όπου οι δικαιούχοι του προγράμματος του Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ 2025-2026 που δεν έχουν εξαργυρώσει ακόμα το voucher τους, θα μπορούν να το εκμεταλλευτούν και να το χρησιμοποιήσουν προκειμένου να κάνουν μία σύντομη απόδραση σε κάποιον κοντινό προορισμό δίπλα στη θάλασσα για τα πρώτα τους μπάνια.

Της Κατερίνας Φεσσά

Υπενθυμίζεται πως τα vouchers αυτά ισχύουν έως τις 30 Ιουνίου 2026 και η Πρωτομαγιά έχει οριστεί ως υποχρεωτική αργία από τον νόμο για τους εργαζόμενους, αλλά την ημέρα αυτή θα υπάρξουν και επιχειρήσεις που θα λειτουργήσουν κανονικά όπως τις Κυριακές.

Οι προορισμοί

Αξίζει να σημειωθεί πως, οι κάτοχοι των vouchers έχουν τη δυνατότητα να διανυκτερεύσουν το τριήμερο σε τουριστικό κατάλυμα της επιλογής τους από το Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ, αφού προηγουμένως συνεννοηθούν με τον πάροχό τους.

Ωστόσο, οι δικαιούχοι του προγράμματος μπορούν να διανυκτερεύσουν δωρεάν κατά το τριήμερο της Πρωτομαγιάς σε τουριστικά καταλύματα και ξενοδοχείων προορισμών όπως:

στη Λέσβο, στη Χίο, στη Κω, στη Λέρο, στη Σάμο και στη Ρόδο.

στη Βόρεια Εύβοια (Δήμους Ιστιαίας–Αιδηψού & Μαντουδίου–Λίμνης–Αγ. Άννας) και στη Π.Ε. Μαγνησίας, την Καρδίτσα, τη Λάρισα, τα Τρίκαλα και τον Έβρο.

Ακόμη επισημαίνεται πως, μέσω του προγράμματος επιδοτούνται και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια με ιδιωτική συμμετοχή 25% για τους δικαιούχους, ενώ αυτά διατίθενται δωρεάν για τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ).

Έρχεται νέο πρόγραμμα για φθηνές διακοπές

Σύντομα αναμένεται να «τρέξει» εκτός μεγάλου απροόπτου ένα νέο πρόγραμμα για φθηνές διακοπές, το Κύθηρα Pass, καθώς σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα θα αφορά στην τουριστική περίοδο Απριλίου- Σεπτεμβρίου του 2026. Μένει να φανεί εάν αυτό βγει στον «αέρα» πριν από την Πρωτομαγιά, προκειμένου οι δικαιούχοι να κάνουν χρήση των vouchers για το διάστημα αυτό, ή εάν θα αλλάξει κάτι.

Πάντως, σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα ισχύουν τα εξής για το Κύθηρα Pass:

Οι δικαιούχοι, οι ωφελούμενοι και τα κριτήρια

Δικαιούχοι θα είναι:

όλα τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα άγαμα

ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας

ή πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, τα οποία είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος,.

Για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος φαίνεται πως θα είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή ένας εκ των δύο, σε περίπτωση χωριστής δήλωσης.

Στους ωφελούμενους» του δικαιούχου θα συγκαταλέγονται:

τα ενήλικα τέκνα του δικαιούχου που δηλώνονται ως εξαρτώμενα μέλη στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.

ο/η σύζυγος του δικαιούχου ή το πρόσωπο που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με αυτόν.

Σε περιπτώσεις συζύγων, προσώπων που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή τέκνων που αμφότεροι είναι δικαιούχοι του προγράμματος, ο ένας εκλαμβάνεται ως ωφελούμενος του άλλου.

Επίσης επισημαίνεται πως δεν προβλέπονται να υπάρξουν κάποια εισοδηματικά κριτήρια και περιουσιακά για την ένταξη στο Κύθηρα Pass.

Tο ποσό

To ποσό του voucher θα είναι είτε 150 ευρώ είτε 200 ευρώ και αυτό θα μπορούν οι επισκέπτες των Κυθήρων να το χρησιμοποιήσουν σε καταστήματα αλλά και για τη διαμονή τους σε τουριστικά καταλύματα του νησιού.