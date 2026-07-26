Μέσα στην ιδρωτίλα της καλοκαιρινή κάψας στο Φρούριο όπου βουλευτές, κομματικοί, και λοιποί γαλάζιοι παρατρεχάμενοι υποδέχονταν τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, να και ένας άνθρωπος που απολαμβάνει τις χαρές της ζωής με γούστο, κομψότητα και κοινωνικότητα. Είναι ο πρόεδρος της ΑΕΛ Ζήσης Στυλιανός, δίπλα στον δήμαρχο Θανάση Μαμάκο. Ένας αυθεντικός bon vivant, σαν τη μύγα μέσα στο γάλα, με καλοραμμένα ρούχα και και χρυσό ρολόϊ, κόντρα στο άτυπο κομματικό πρωτόκολλο που θέλει πουκάμισα και κοιλιές έξω …

kosmoslarissa.gr, απο τη στήλη kampos land (foto Θανάσης Καλιακούδας, larissanet.gr)