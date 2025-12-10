Ένας θηλυκός Άγιος Βασίλης που το λέγαν … ΔΕΥΑΛ

Σε μέγα χορηγό και των Πρωτοχρονιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Λαρισαίων εξελίσσεται η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας, η γνωστή μας ΔΕΥΑΛ.

Ενδεικτικά έδωσε: 18.000 ευρώ για τα περίπτερα της πλατείας, και άλλες 30.000 ευρώ για το σπίτι του Αη Βασίλη.

Ο Άγιος Βασίλης έχει όμως και…φορτηγό, οπότε τον χαρτζιλίκωσε με άλλες 18.000 ευρώ για το όχημα, αλλιώς θα έρχονταν με τα πόδια…

% Χορηγία από την ΔΕΥΑΛ πήρε και η εφημερίδα “Ελευθερία”, εφτά χιλιαρικάκια παρακαλώ, για να γιορτάσει λέει τα 103 χρόνια από την ίδρυσή της.

Η “Ελευθερία” δεν γιορτάζει μόνο στις χρονολογίες ορόσημα π.χ. στα 80, 90, ή 100 χρόνια. Κάθε χρόνο έχει …επέτειο.

Θα μπορούσε να γιορτάζει και κάθε εξάμηνο, χορηγίες υπάρχουν …

Εφ. ΚΟΣΜΟΣ (απο τη στήλη Kampos Land)