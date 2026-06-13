Αχιλλέας και Ντελό

Οι προσπάθειες για εξεύρεση αγοραστή της ΠΑΕ ΑΕΛ όχι μόνο δεν ευοδώνονται αλλά πήραν ευτράπελη τροπή. Ο πωλητής Αχιλλέας Νταβέλης κρέμασε στα μανταλάκια τον μοναδικό μέχρι τώρα ενδιαφερόμενο, τοπικό επιχειρηματία, Ζήση Ντελόπουλο. Ούτε λίγο ούτε πολύ, με ανακοίνωση που εξέδωσε, τον καταγγέλλει ως …άφραγκο. Ο “Ντελό” αντέδρασε ήπια: «δεν είπαμε ότι είμαστε …κροίσοι με πετροδόλαρα, αλλά να μην ξέρουμε πόσα χρωστάει η ομάδα;». Αποκάλυψε μάλιστα και την αιτία της έκρηξης του Αχιλλέα στην τελευταία τους συνάντηση: «πήγαμε για να συζητήσουμε έχοντας μαζί και τον δικηγόρο μας. Μόλις τον είδε ο κ. Νταβέλης έδειξε έκπληκτος, εκνευρίστηκε, και τον έδιωξε …».

Η διαπραγμάτευση συνεχίζεται. Πάρτε ποπ κόρν …

Κώστας Τόλης Εφ. KΟΣΜΟΣ, (απο τη στήλη Kampos Land)