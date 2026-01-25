Βενζίνη με …Calculator

Σε 25 εκ. ευρώ υπολογίζεται το κλέψιμο που υπέστησαν οι καταναλωτές από τη δράση του κυκλώματος που πραγματοποιούσε ελλειμματικές παραδόσεις καυσίμου σε βενζινάδικα που είχε υπό τον έλεγχό του (και στη Λάρισα).

Το παράνομο λογισμικό ήταν εγκατεστημένο σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στην επιφάνεια εργασίας έφερε την επωνυμία Calculator, παραπέμποντας στη γνωστή αριθμομηχανή. Βάζοντας σ’ αυτό έναν συγκεκριμένο κωδικό, ο χειριστής αποκτούσε πρόσβαση στο λογισμικό, ρυθμίζοντας την ποσότητα καυσίμου που θα έκλεβε σε κάθε παράδοση. Κατασκευαστής του software μια εταιρεία με έδρα τη Βόρεια Ελλάδα …

Εφ. ΚΟΣΜΟΣ (απο τη στήλη Kampos Land)