Γαλάζια μουρμούρα

Δεν ήταν και τόσο ανέφελη, σε εσωκομματικό επίπεδο, η παρουσία του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κώστα Σκρέκα στη Λάρισα, παρά το σαφάρι επαφών που πραγματοποίησε μέσα σε μία ημέρα.

Ο Αγοραστός φέρεται να ενοχλήθηκε από την επίσκεψη στον Κουρέτα, και κυρίως από το περιεχόμενο των δηλώσεων που έδειχναν ένα καλό κλίμα μεταξύ κόμματος και περιφερειάρχη. Στην κλειστή σύσκεψη της ΔΕΕΠ Λάρισας που ακολούθησε, ο τέως περιφερειάρχης εξέφρασε ανοιχτά τα παράπονά του προς τον γραμματέα.

Ο Σκρέκας, φρονίμως ποιών, αντέδρασε σε χαμηλούς τόνους. Άλλωστε, το Σάββατο πραγματοποιείται στη Θεσσαλία το προσυνέδριο του κόμματος, παρουσία του πρωθυπουργού. Οι φωτιές του έλειπαν…

Εφ. ΚΟΣΜΟΣ (απο τη στήλη Kampos Land)