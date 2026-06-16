Διαφωνώ και τα …σπάω

Ήταν θέμα χρόνου ο Ρουβίκωνας στη Λάρισα να αρχίσει να τα κάνει λίμπα, μετά το «ζέσταμα» με τα τρικάκια και τις μπογιές στους τοίχους των πολιτικών γραφείων. Το βράδυ της Παρασκευής έσπασε τα παρκόμετρα και τον εξοπλισμό δυο δημοτικών πάρκινγκ στην πόλη, διότι διαφωνεί, λέει, με το γεγονός ότι για να παρκάρεις πρέπει να πληρώσεις.

Με τη λογική του Ρουβίκωνα όποιος διαφωνεί, για παράδειγμα, με τη χρέωση στην κινητή τηλεφωνία πρέπει να κατεβάζει τις τζαμαρίες των καταστημάτων ή να κάνει το ίδιο με τα ΚΤΕΛ επειδή έχουν εισιτήριο. Μιλάμε για παραλογισμό σε μια δημοκρατία όπως η ελληνική η οποία, όσο προβληματική και αν είναι, οφείλει να βρει τον δρόμο της μέσα από την ελεύθερη βούληση των πολιτών της και όχι με την αλόγιστη βία η οποία οδηγεί σε κακά μονοπάτια.

Όσο για τον Δήμο Λαρισαίων, τώρα τα λούζεται. Προ μηνών είχε παραχωρήσει δημοτική αίθουσα στον Ρουβίκωνα για να κάνει …εκλογές.

kosmoslarissa.gr (απο τη στήλη Kampos Land)