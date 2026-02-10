Δοκιμές στη γραμμή

Τα μόνο έργα αποκατατάστασης στη Θεσσαλία που τρέχουν με ικανοποιητικό ρυθμό είναι του σιδηροδρόμου.

Μέχρι τέλος του έτους αναμένεται να έχει μάλιστα να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία πιστοποίησης του τροχαίου υλικού των νέων ηλεκτροκίνητων συρμών της Hellenic Train, μετά την άφιξη στο μηχανοστάσιο της Θεσσαλονίκης του δοκιμαστικού συρμού Coradia Stream της Alstom (φωτογραφία).

Aφού γίνουν οι δοκιμές –σε ένα δίκτυο που ακόμη μετράει τις πληγές του– και δοθεί το πράσινο φως, ανοίγει σταδιακά ο δρόμος για την προμήθεια των 23 νέων ηλεκτροκίνητων τρένων, που αναμένεται, σύμφωνα με την εταιρεία, να αρχίσουν να φτάνουν προς τα μέσα του 2027.

Προς το παρόν το ταξίδι Αθήνα – Λάρισα- Θεσσαλονίκη μόνο απολαυστικό δεν είναι για τους επιβάτες, αφού τα δρομολόγια έχουν περιοριστεί σε δύο ανά κατεύθυνση, ενώ σημειώνονται βραδυπορίες.

Οι μηχανοδηγοί κάνουν λόγο για 25 βραδυπορίες μόνο στα πρώτα 100 χλμ. της διαδρομής Αθήνα Θεσσαλονίκη, με τους χρόνους να αυξάνονται κυρίως στο προβληματικό τμήμα ΣΚΑ – Οινόη.

Υπομονή έρχονται τα 23 τρένα …

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr