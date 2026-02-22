Επίσκεψη του ποινικολόγου Μ.Δημητρακόπουλου στον προφυλακισμένο Κ. Τζιωρτζιώτη

Τον Κώστα Τζιωρτζιώτη, ιδιοκτήτη της Βιολάντα, επισκέφθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες του trikalaenimerosi.gr, το πρωί του Σαββάτου, στις φυλακές Τρικάλων, ο γνωστός Αθηναίος ποινικολόγος Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Η Βιολάντα είχε συνεργαστεί στο παρελθόν με τον Δημητρακόπουλο, σε διαφορά που είχε με τη μπισκοτοποιία Παπαδοπούλου για την ονομασία ενός μπισκότου.

Η συνάντηση διήρκεσε περίπου δύο ώρες· ωστόσο, παραμένει άγνωστο αν ο Αθηναίος δικηγόρος θα ενταχθεί στην ομάδα υπεράσπισης του Τζιωρτζιώτη για την υπόθεση της έκρηξης ή αν η επίσκεψη είχε συμβουλευτικό χαρακτήρα.

Κώστας Τόλης, trikalaenimerosi.gr