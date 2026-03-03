Εφοδιασμός απο αέρος

Φορτιστές κινητών τηλεφώνων μέσω drone παρέλαβαν δύο Σύροι κρατούμενοι στις φυλακές της Λάρισας, το πρωί της Κυριακής. Το αερόχημα προσγειώθηκε στο προαύλιο, οι ίδιοι το έκρυψαν στο κελί τους, όμως οι φύλακες το εντόπισαν.

Ένας τρόπος για να περιοριστεί το έγκλημα που παράγεται εντός των φυλακών και διοχετεύεται προς τα έξω θα ήταν να μπλοκαριστεί το σήμα της κινητής τηλεφωνίας σε όλα τα σωφρονιστικά καταστήματα. Διαφορετικά, ίσως να ήταν προτιμότερο να νομιμοποιηθεί η χρήση κινητών και να διατίθενται επίσημα συσκευές και φορτιστές. …

EΦ. ΚΟΣΜΟΣ (απο τη στήλη Kampos Land)