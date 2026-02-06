Η εγγυητική επιστολή του περιπτερά

Απόφαση για κατάπτωση εγγυητικής επιστολής …. περιπτέρου, έλαβε πρόσφατα η Δημοτική Επιτροπή του δήμου Λαρισαίων.

Πρόκειται για εγγυητική ύψους 1.200 ευρώ η οποία λειτουργούσε ως ποινική ρήτρα για την περίπτωση που ο περιπτερούχος δεν πλήρωνε το ενοίκιο.

Ο περιπτεράς όμως άφησε κάμποσα ενοίκια απλήρωτα, με αποτέλεσμα το φέσι να φτάσει τις 13.496 ευρώ. Ο Δήμος αποφάσισε τότε να κάνει χρήση της εγγυητικής επιστολής των 1.200 ευρώ.

Μιλάμε για αστραπιαία αντανακλαστικά …

Εφ. ΚΟΣΜΟΣ (απο τη στήλη Kampos Land)