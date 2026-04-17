Η Λαρισαία της Motor ValIey

Στα πατρώα εδάφη των Νέων Καρυών (Λάρισα) έκανε Πάσχα η Σοφία Σπανού – χήρα του αείμνηστου Ιταλού πιλότου της Φόρμουλα 1 Αντρέα Ντε Άνταμιτς.

Η ίδια διευθύνει μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις μηχανοκίνητου αθλητισμού, με πίστες στη Μotor Valley (Ιταλία) και στο Μαϊάμι, διαθέτοντας σχεδόν τριακόσιους εκπαιδευτές πιλότων.

Ο κόσμος του αγωνιστικού αυτοκινήτου αλλάζει, μας έλεγε, τον αλλάζουν τα σόσιαλ μίντια…

Μάλιστα καταγράφεται και η πρώτη συμμετοχή Ελληνικής εταιρείας στους χορηγούς. Η ΦΑΓΕ θα συμμετάσχει στο φετινό Λε Μαν, θα διαφημίζεται στους καθρέφτες του αυτοκινήτου της Ferrari.

Εφημερίδα ΚΟΣΜΟΣ (απο τη στήλη Kampos Land)