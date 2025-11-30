Παραπολιτικά

Θεσσαλική γιορτή στην πρεσβεία

Τιμές και δόξες απο τον ΕΟΤ στο Βέλγιο για τη νέα αεροπορική σύνδεση από το Σαρλερουά προς τη Θεσσαλία και συγκεκριμένα τη Νέα Αγχίαλο.

Ο Οργανισμός και η πρεσβεία μας στο Βέλγιο διοργανώνουν στις 11 Δεκεμβρίου 2025 ειδική γιορτή η οποία θα περιλαμβάνει προβολή του θεσσαλικού πολιτισμού, της γαστρονομίας και των ποικίλων τουριστικών προσφορών της περιοχής μας.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, που όπως και η τουριστική αγορά ευελπιστούν η νέα σύνδεση να αποδειχτεί παραγωγική το ερχόμενο καλοκαίρι, θα είναι παρούσα στη γιορτή της πρεσβείας. Για τον σκοπό αυτό θα μεταβεί στο Βέλγιο η Περιφερειακή σύμβουλος Αμαλία Γραβάνη. Ας ευχηθούμε να φέρει γούρι και γεμάτα αεροπλάνα το καλοκαίρι…

Γ.Δ. Εφ. ΚΟΣΜΟΣ