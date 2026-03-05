Θυμηθήκαμε τον Γιάτσεκ

Αλεξούλης και Κολομητρούσης παρέχουν ήδη τις υπηρεσίες τους στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Με τη λατρεία που έχει ο Κουρέτας στην παλιά καλή ΑΕΛ δεν αποκλείεται να προσλάβει και τον Γκμόχ …

Από τη στήλη kampos Land