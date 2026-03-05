Θυμηθήκαμε τον Γιάτσεκ

Αλεξούλης και Κολομητρούσης παρέχουν ήδη τις υπηρεσίες τους στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Με τη λατρεία που έχει ο Κουρέτας στην παλιά καλή ΑΕΛ δεν αποκλείεται να προσλάβει και τον Γκμόχ …
Από τη στήλη kampos Land
- Μια και τον αναφέραμε να θυμήσουμε ότι ο Πολωνός προπονητής ταύτισε το όνομά του με το πρωτάθλημα της ΑΕΛ το 1987. Η κατάκτηση του πρωταθλήματος με τη Λάρισα είναι, όπως έχει πει ο ίδιος, η μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας του. Ωστόσο εδώ έζησε και τη μεγαλύτερη πίκρα της καριέρας του, αφού απολύθηκε αμέσως μετά τη μαθηματική κατάκτηση του τίτλου, μία αγωνιστική πριν το τέλος, επειδή είχε συμφωνήσει με τον Γιώργο Κοσκωτά για να αναλάβει τον Ολυμπιακό και δεν είχε πει τίποτα στη διοίκηση του αείμνηστου προέδρου Στέλιου Καντώνια. Σήμερα ο Γιάτσεκ Γκμοχ είναι 87 ετών.