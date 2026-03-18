Καλοδεχούμενος …

Σε νέα φάση, σχεδόν ειδυλλιακή, περνάνε οι σχέσεις του περιφερειάρχη Θεσσαλίας με την κυβέρνηση όπως φάνηκε στο γαλάζιο προσυνέδριο, το Σάββατο στη Λάρισα.

Η επίσημη Νέα Δημοκρατία προσκάλεσε τον Κουρέτα στην κομματική εκδήλωση και εκείνος, ορθώς πράττοντας, έσπευσε να ανταποκριθεί. Μάλιστα, όταν ανέβηκε στο βήμα, αντιμετώπισε τα αμήχανα βλέμματα της πλατείας, ωστόσο αυτό κράτησε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Το σύνθημα για θερμό χειροκρότημα έδωσε ο γραμματέας του κόμματος Κώστας Σκρέκας ο οποίος σήκωσε πρώτος τα χέρια χτυπώντας (ηχηρά) παλαμάκια. Αμέσως το κοινό ανταποκρίθηκε..

