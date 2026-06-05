Κατέβασαν ρολά

Μιλάμε για κομματικές διαδικασίες ασύλληπτης ευελιξίας και ειλικρίνεια που σκοτώνει. Ο Πέτρος Κόκκαλης παραιτήθηκε από το οικολογικό κόμμα «Κόσμος» που ίδρυσε ο ίδιος, αφήνοντας στη θέση του τον Λαρισαίο συμπρόεδρο και σχολάρχη Νίκο Ράπτη. «Η παραίτησή του» (του Κόκκαλη) ακυρώνει ολόκληρο το εγχείρημα και επικυρώνει την πολιτική του αποτυχία», ομολόγησε ο Ράπτης, διευκρινίζοντας ότι σκοπεύει να παραιτηθεί και ο ίδιος. Κάπως έτσι χάθηκε και η τελευταία ελπίδα για τον πλανήτη…

Ωστόσο οι συμπρόεδροι δεν πρόκειται να χαθούν από την πολιτική πιάτσα. Θα πάνε στον Τσίπρα (ως επιτυχημένοι) …

Κώστας Τόλης, kosmoslarissa.gr (απο τη στήλη kampos Land)