Καταχρηστικές αγωγές και ΜΜΕ

Σε δημόσια διαβούλευση θα τεθεί σύντομα νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για την αντιμετώπιση των αγωγών Sllaps. Πρόκειται για τις λεγόμενες “καταχρηστικές αγωγές”, οι οποίες δεν στοχεύουν στην πραγματική δικαίωση, αλλά χρησιμοποιούνται ως μέσο πίεσης και εκφοβισμού για δημοσιογράφους, αναγκάζοντάς τους τελικά σε σιωπή.

Η νέα νομοθεσία, που αποτελεί ενσωμάτωση ευρωπαϊκής οδηγίας, θα αλλάξει ριζικά το τοπίο στις δικαστικές αίθουσες καθώς θα επιχειρήσει να θέσει φραγμό σε τέτοιες πρακτικές.

Το σημειώνουμε με ένα συναίσθημα που μας φέρνει στο νου τον Γολγοθά που βιώσαμε – από το 2012 έως το 2025 -, εξ αιτίας των αγωγών του Τζανακούλη και του Δήμου Λαρισαίων, ύψους 500.000 ευρώ.

Από το μυαλό μας δεν φεύγει ούτε η αποφράδα ημέρα της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου όπου δεν βρέθηκε ούτε ένας σύμβουλος ( ΕΝΑΣ) από όλο το φάσμα των παρατάξεων, να μας συμπαρασταθεί και να ψηφίσει όχι στην παραπομπή μας. Διαπαραταξιακή συγχορδία (και ευκαιρία) για να μας ξεκάνουν.

Τελικά μας δικαίωσε το δικαστήριο. Αν υπήρχε ο νέος νόμος θα είχαμε αποφύγει την περιπέτεια.

Αλλά δεν βαριέσαι, η εμπειρία μας έκανε σοφότερους…

Εφ. ΚΟΣΜΟΣ (από τη στήλη Kampos Land)