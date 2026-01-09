Κινητικότητα…

Μετακινήσεις στελεχών είχαμε στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Η πιο εμβληματική αυτή της Σταυρούλας Καρρά. Έμπειρο και ικανό στέλεχος, “αφεντικό” των έργων και άνθρωπος του Αγοραστού παλαιότερα, μετακινήθηκε από τη θέση της Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, στη θέση της Προϊσταμένης του Τμήματος Δημοσίων Συμβάσεων, Ελέγχου Ποιότητας και Τεχνικών Προδιαγραφών της ίδιας Διεύθυνσης. Νέα εκλεκτή των συγκοινωνιακών έργων η κυρία Αθανασία Νικολίτσα.

kosmoslarissa.gr (απο τη στήλη Kampos Land)