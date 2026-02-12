Λίτσα forever …

Θυμίζει κάτι από Καινή διαθήκη, αλλά πρόκειται για σύγχρονη Πασοκική τελετουργία με σεβασμό στα ιερά και τα όσια του Κινήματος. Η «πάντα εδώ» Λίτσα Λιακούλη, σκύβει και ασπάζεται με ευλάβεια το χέρι του παπά – Ρίζου Κομήτσα, του πρώην πράσινου κοινοτάρχη της Νίκαιας που απαρνήθηκε τα εγκόσμια (αλλά ποτέ το ΠαΣοΚ) και αφιερώθηκε στην ιεροσύνη.

Ο Κώστας Σκανδαλίδης παρακολουθεί με έκδηλη ικανοποίηση τη σκηνή, η οποία παραπέμπει περισσότερο σε μνημόσυνο του Κινήματος που ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου παρά σε κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας…

*Το στιγμιότυπο είναι από την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της βουλευτίνας του ΠαΣοΚ Λίτσας Λιακούλη, την περασμένη Κυριακή, στην κατάμεστη αίθουσα της Πινακοθήκης στη Λάρισα. Η φωτογραφία του Θανάση Καλιακούδα (larissanet.gr).

kosmoslarissa.gr (απο τη στήλη kampos Land)