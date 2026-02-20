“Ματωμένος γάμος” με Βαγενά και Τσιάνο

Τον «Ματωμένο Γάμο», του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, θα ανεβάσει το καλοκαίρι το Θεσσαλικό Θέατρο με πρωταγωνίστρια την Άννα Βαγενά.

Θα το σκηνοθετήσει ο Κώστας Τσιάνος ο οποίος στα 84 χρόνια του (να μην τον ματιάσουμε) παραμένει ακμαίος, και χτυπάει και κανένα τσίπουρο τα μεσημέρια στην οδό Πανός …

Ας δούμε λίγα πράγματα για την ιστορία του έργου:

Ο «Ματωμένος Γάμος» είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα και γράφτηκε το 1932. Πρόκειται για τραγωδία βασισμένη σε πραγματικό γεγονός της ισπανικής υπαίθρου και αποτελεί μέρος της λεγόμενης «αγροτικής τριλογίας» του συγγραφέα.

Η ιστορία εκτυλίσσεται σε ένα χωριό της Ανδαλουσίας. Μια νεαρή γυναίκα ετοιμάζεται να παντρευτεί έναν τίμιο και εργατικό Γαμπρό. Όμως, στο παρελθόν είχε ερωτική σχέση με τον Λεονάρντο, ο οποίος ανήκει σε οικογένεια με την οποία η οικογένεια του Γαμπρού έχει παλιά βεντέτα αίματος.

Παρά τον γάμο, το πάθος της Νύφης για τον Λεονάρντο δεν έχει σβήσει. Τη νύχτα του γαμήλιου γλεντιού, οι δυο τους το σκάνε μαζί. Ο Γαμπρός τούς καταδιώκει μέσα στο δάσος. Εκεί, σε μια σκηνή έντονα συμβολική και ποιητική, οι δύο άνδρες συγκρούονται και σκοτώνονται.

Το έργο κλείνει με την επιστροφή των νεκρών και τη Νύφη να αντιμετωπίζει τη θλίψη, την ενοχή και την κοινωνική κατακραυγή, ενώ η Μάνα του Γαμπρού θρηνεί για τον χαμό του γιου της.

kosmoslarissa.gr (από τη στήλη Kampos Land)