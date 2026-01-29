Με χιούμορ ο δέσποτας

Τις ευχές του για τη νέα χρονιά έδωσε με σύντομο χαιρετισμό ο μητροπολίτης Ιερώνυμος κατά τον απολογισμό του Περιφερειακού Συμβουλίου στην Πινακοθήκη. «Να έχουμε υγεία και να προχωράμε συντηρητικά…», είπε και αμέσως στράφηκε προς τον περιφερειακό σύμβουλο του ΚΚΕ Τάσο Τσιαπλέ: «Κύριε Τσιαπλέ το “συντηρητικά” δεν το εννοώ με πολιτικούς όρους, απλώς θέλω να υπογραμμίσω να κάνουμε προσεκτικά βήματα». Προνοητικός ο δέσποτας, σου λέει μην μου τραβήξει καμμιά επερώτηση ο Τσιαπλές …

Εφ. ΚΟΣΜΟΣ, (απο τη στήλη Kampos, Land)