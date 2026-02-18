Οι κάμερες, οι βάνδαλοι των σχολείων, και η “Συμπαράταξη Λαρισαίων”

Μνημείο αναχρονισμού η ανακοίνωση της «Συμπαράταξης Λαρισαίων» (του πρώην δημάρχου Καλογιάννη) να αρνηθεί να στηρίξει το αίτημα δύο σχολείων της Λάρισας, θυμάτων εξωσχολικού βανδαλισμού, που ζητούν να λειτουργούν κάμερες στο προαύλιο μετά την αποχώρηση των μαθητών.

Και ενώ γνωρίζει ότι η απόφαση της δημοτικής επιτροπής Παιδείας αναφέρεται μόνο για το διάστημα που το σχολείο είναι κλειστό, η ανακοίνωση που εξέδωσε λέει τα εξής απίθανα: « …η συνεχής ή συστηματική καταγραφή εικόνας μπορεί να δημιουργεί αίσθημα διαρκούς επιτήρησης και ελέγχου, επηρεάζοντας αρνητικά την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των μαθητών και θίγοντας δυσανάλογα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες». Δηλαδή, με άλλα λόγια, θα επηρεαστεί αρνητικά η ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των βανδάλων που μπαίνουν τα βράδια και τα κάνουν λίμπα.

Το να λες όχι στις κάμερες είναι σαν να υπερασπίζεται τους πάσης φύσεως αληταράδες που καταστρέφουν δημόσια περιουσία, την οποία (βεβαίως) πληρώνει ο λαός, για το καλό του οποίου (υποτίθεται) αγωνίζεται και η «Συμπαράταξη»…

Εφ ΚΟΣΜΟΣ Κώστας Τόλης (kampos Land)

*Η φωτογραφία είναι αρχείου